A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te İkinciliği Elde Etti

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, dün akşam yapılan EuroBasket 2025 final maçında Almanya'ya 88-83 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Sabah saatlerinde Riga'dan ayrılan 12 Dev Adam, bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a döndü. Milli basketbolcular İstanbul Havalimanı'nda Türk bayraklar ve 12 Dev Adam şarkısıyla karşılandı. Karşılamaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ile farklı okullardan öğrenciler katıldı.

Ataman, gözyaşını tutamadı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman karşılamada yaptığı konuşma sırasında duygularına hakim olamadı. Ataman, "Yıllar sonra Avrupa şampiyonluğunda bir gümüş madalya kazanma başarısı gösterdiler. Bunun için gururluyuz ama ben şahsım adına çok da üzgünüm çünkü Türk milletine, şampiyonluğu çok hayal ediyorduk ama maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olamıyor. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk gençliğine basketbolu yeniden sevdirdik. O yüzden bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şengül: 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi

Şampiyon olmayı çok istediklerini belirten milli basketbolcu Alperen Şengün de "İnandık, bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. Biz buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi. Genç bir takımız ve sözümüzü tutacağız. O kupayla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman: İnanın elimizden gelen en iyisini yaptık

Karşılamada yapılan diğer açıklamalar şöyle:

Milli basketbolcu Cedi Osman: "Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. İnanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Bu süreç hepimiz için çok değerliydi. Çünkü Türk basketbolu son yıllarda kulüpler anlamında Avrupa'da bizi en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. Bu şampiyona ve bu kardeşlerimizin sayesinde milyonların basketbol sevgisinin, başarı özleminin tekrar tüm Türkiye'ye yayıldığını görmüş olduk. Üzüntülüyüz çünkü gerçekten buraya altın madalyayla dönebilirdik. 24 seneden sonra buraya bir madalya ile dönebilmek bile bizleri gerçekten gururlandırdı. O altın madalya ileride bu ülkeye gelecektir"