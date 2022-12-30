80 Yaşındaki Suriyeli Kadın Geleneksel İpek Dokumayı ve Boyama Sanatını Sürdürmeye Çalışıyor

80 yaşındaki Shamsa Muhammad Bilal, Suriye'deki geleneksel ipek dokuma ve boyama sanatını, hayatta kaldığı sürece canlı tutmaya çalışıyor.

Hamalılar eskiden gelinlerine ve sevdiklerine bir müsriflik ve abartı göstergesi olarak ipek elbiseler alırlardı. Ancak, yaşamın artan hızı ve zorlu ekonomik durumlar nedeniyle, insanlar daha ucuz ve daha modern seçenekler aramaya başladıkça, bu zanaat neredeyse öldü.

Bilal, içlerinden birinin öğrenip ona sadık kalması umuduyla gençlere bu sanatı öğretmek için birçok eğitim kursuna katıldı.

SES 1 (Arapça): SHAMSA BİLAL, Geleneksel ipek zanaatkarı:

"Üzülüyorum çünkü bu zanaatı daha fazla insanın öğrenmesini istiyorum, çünkü hem geçiminizi sağlayabilirsiniz, hem de eğlenceli. Her şey çok pahalı hale geldiği için maalesef bunlar sadece umut ve hayal."

Bilal'in kararlılığı, gelini Samar Nassan'a bu beceriyi öğrenmesi için ilham verdi.

SES 2 (Arapça): SAMAR NASSAN, Geleneksel ipek zanaatkarı:

"Geçmişin bir parçası olduğu için ilgimi çekti ve böyle bir zanaatın yok olmaması gerektiğine inanıyorum. İpek bulunursa müstakbel gelinlerim ve kızlarım evlendiklerinde onlar için elbiseler hazırlayacağım. Onları bu zanaatı öğrenmeleri için ikna etmeye çalışıyorum ama dişlerinden korkuyorlar."

Bilal ve gelini şu an için dokuma üzerinde çalışırken ipek terzisi ve tüccar Ahmad Dbaik boyama işlemini hallediyor.

Hama'nın eski semtindeki dükkanında Dbaik, Bilal ile yeni renk kompozisyonları seçerek sanatı modernize etmeye çalıştıklarını söyleyerek, bu zanaatın değiştirilemeyeceğini veya makinelerde kullanılamayacağını kaydetti.

SES 3 (Arapça): AHMAD DBAİK, Geleneksel ipek mağazası sahibi:

"Günümüz zevklerine uyacak şekilde modern renkler yapmaya çalışıyoruz, fakat zaman içinde ve yüzyıllar boyunca bu şekilde yapıldığından ve değiştirilemez olduğundan bu sanatı olduğu gibi koruyoruz. Bu bir sabır ve hassasiyet zanaatı ve bir sanat."

Dbaik, günümüzde insanların özellikle de Suriye'de çok fazla yabancı turist olmadığı için daha kolay zanaatları ve çabuk para kazandırabilecek şeyleri tercih ettiğini söyledi, Dbaik, ancak turizm normale dönerse bu zanaatın kurtarılabileceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)