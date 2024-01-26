Üye Girişi
Haberler

64 yaşındaki taekwondocu gençlere taş çıkartıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporu ile yaşına aldırış etmeden gençlere taş çıkartıyor. Kolları çocuklar için sıvayan Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyor.

Gençlere taş çıkartan 64 yaşındaki taekwondocu kolları çocuklar için sıvadı

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında tanıştığı taekwondo sporu ile yaşına aldırış etmeden gençlere taş çıkartıyor. Kolları çocuklar için sıvayan Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyor.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Veysel Elmas, 13 yaşında heves olarak tanıştığı taekwondo sporunu yarım asırdır yapmaya devam ediyor. Gençken katıldığı birçok turnuvadan madalya alan Elmas, yaşına aldırış etmeden spora devam ediyor. Elmas, yaptığı hızlı ve dinç taekwondo hareketleriyle gençlere taş çıkartıyor. Branşında çeşitli başarılar elde eden Elmas, yeni şampiyonlar yetiştirebilmek için gençlere taekwondo eğitimi veriyor.

"Hedefim şampiyon çıkartmaktan önce ahlaklı, hedefli, sağlıklı sporcular yetiştirmek"

Gençlerin şampiyonluktan önce sağlıklı ve ahlaklı olması gerektiğini kaydeden Elmas, "Gençlerimize bilgi ve becerilerimizi gelenek ile göreneklerimizi sporla birlikte vermeye devam edeceğiz. Her spor hocasının hayali, sporcularının çeşitli dereceler elde etmesi ama ben bunun tam tersini düşünüyorum. Sporcum, sağlıklı, örf ve adetlerimize bağlı ahlaklı daha sonra şampiyonalara, İlk önce sporcularımız anne babaya saygıda kusur etmesin, büyüklerine karşı saygılı olsun, argo kelimeler kullanmasın ben buna önem veriyorum. Tüm eğitimcilerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Bir sporcu kazanabilir de kaybedebilir de ama hedefe daha da odaklanması lazım. Ama hedefim şampiyon çıkartmaktan önce ahlaklı, hedefli, sağlıklı sporcular yetiştirmek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankırı Korgun Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileğizin sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title