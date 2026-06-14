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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2026

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Aile Bakanı Göktaş Antalya'da kadın programına katılırken, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Ankara'da havalimanı açılışı yapacak. TÜİK ücretli çalışan ve sanayi verilerini açıklarken, ABD-İran ve Gazze'deki ateşkes süreci takip ediliyor. A Milli Futbol Takımı Paraguay maçına hazırlanıyor, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN final serisi ikinci maçı oynanacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda, "Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar, 4T: Tarım, Turizm, Ticaret, Teknoloji" programına katılacak.

(Antalya/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara Havalimanı ile Başkent Havacılık Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ücretli çalışan istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosunun ilk ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı öncesi basına kapalı antrenman yapacak.

(Arizona/05.15)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'na, E Grubu'nda Fildişi Sahili-Ekvador, F Grubu'nda İsveç-Tunus, H Grubu'nda İspanya-Cape Verde ve G Grubu'nda Belçika-Mısır karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Philadelphia/02.00/Monterrey/05.00/Atlanta/19.00/Seattle/22.00)

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Kaynak: AA
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