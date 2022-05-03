47 torunlu çiftten nikah tazeleyerek çifte bayram

ORDU'da, 47 torunlu Hamdiye (87) ve Mehmet (88) Akyol çifti, evliliklerinin 75'inci yıl dönümünü Ramazan Bayramı'nda çocuklarının düzenlediği sürpriz organizasyonla nikah tazeleyerek kutladı. Çift, dans ederek yarım asrı aşan birlikteliklerini pekiştirdi.

Altınordu ilçesi Mübarek Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk ve 47 torun sahibi Mehmet ile eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının girişimiyle evliliklerinin 75'inci yıl dönümünde nikah tazeledi. Akyol çifti, evlerinin bahçesinde organize edilen etkinlikle yıl dönümlerini kutladı. Düğün havasındaki kutlamada, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin kıydığı sembolik nikahta çifte evlilik cüzdanı verildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamada, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturmanın heyecanını yaşayan çiftin diyaloğu da gülümsetti. El ele vererek üzerinde eski ve yeni fotoğraflarının bulunduğu pastayı kesen çift, dans da etti. Akraba ve komşuların da katıldığı kutlamada davetli ve konuklar, Akyol çiftine mutluluklar diledi. Çift, kendilerine gösterilen yoğun ilgiyle mutlu olurken, iyi dileklerde bulunanlara teşekkür etti.

Çiftin kızları Gülgün Akyol ise çocukları olarak çok mutlu olduklarını ve ailece çifte bayram yaşadıklarını söyledi.