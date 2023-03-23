44. Bangkok Uluslararası Motor Fuarı'na Çin'in Elektrikli Araçları Damga Vurdu

BANGKOK, 23 Mart (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 44. Bangkok Uluslararası Motor Fuarı'nda Çinli elektrikli otomobil üreticisi Hozon Auto tarafından üretilen bir NETA S'ye bakan ziyaretçiler, 22 Mart 2023. Çarşamba günü başlayan fuar 2 Nisan'a kadar sürecek.