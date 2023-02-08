4 kişinin ölümüne neden olan kaza, 135 kilometre hızla gelmiş

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü Özlem Savun (37), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü Özlem Savun (37), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Kaza sırasında hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaza, pazar günü saat 11.00 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Özlem Savun yönetimindeki 34 ZM 9005 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere, ardından da kaza yaptığı için sağ şeritte duran Yakup Terzi (57) yönetimindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil ile yardım için duran Bünyamin Sivri'nin (34) 34 BLK 062 plakalı otomobili ve Şehmuz Karabulut yönetimindeki 34 NK 7990 plakalı otomobilin arasına daldı. Otoyolun güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, otomobil başında bekleyenlerin, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yola düştüğü görüldü.

Kazaya neden olan Özlem Savun, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özlem Savun'un ifadesinde, yolda bir problem olduğunu, bu nedenle de direksiyon kontrolünü yitirdiğini söylediği öğrenildi. Hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.