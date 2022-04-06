4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede, karla mücadele çalışması başladı.

Yer yer 2 metreyi bulan karda çalışma yürüten ekipler, 1 Aralık 2021'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Öte yandan yolun Artvin tarafından da karla mücadele çalışması başlatıldı.

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu ulaşıma açılıyor

AA / Günay Nuh - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title