3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Ak Parti, 3600 ek gösterge ve öğrenci affını da içeren 57 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklifle; emekli aylığı alt sınırı 2 bin 500'den 3 bin TL'ye çıkarılıyor.

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yapılan değişiklikle, milletvekillerinin emekli aylıkları endeksi yeniden düzenleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyelerinin emeklilik işlemleri (9000) ek gösterge rakamı esas alınarak yapılacak.