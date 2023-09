33'üncü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

33'üncü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda, 18 üniversiteden 62 başarılı öğrencinin projeleri dereceye girdi. Ödül kazanan gençler, tecrübeli gazetecilerin mentorluğunda deprem farkındalığı için projeler geliştirecek.

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti - Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ödülleri belli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Şimdiye dek 20 bini aşkın öğrencinin proje üreterek katılım gösterdiği ve Cüneyt Özdemir, Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Haluk Sarıtaş, Ömer Öztürk ve Yağız Şenkal gibi başarılı isimlerin öğrencilik yıllarında katıldığı yarışmada, bu yıl 18 üniversiteden 62 öğrenci, 44 proje ile ödüle değer görüldü.

Her yıl hem genç gazeteciler hem de gazetecilik mesleğini ileri taşıyan sektör temsilcileri için önemli bir buluşma alanı olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni ise bu yıl farklı bir formatta gerçekleşti. Yarışmanın finalistleri, bu yıl deprem farkındalığına katkı sağlayacak projeler geliştirmeleri için sektörün önde gelen isimleri tarafından mentorluk desteği alacak. Yıl sonuna dek geliştirecekleri bu projelerle gençler çağın iletişim trendleri ve araçlarıyla kariyerlerine başlamaları için bir teşvik kazanırken, deprem bölgelerinde toplumsal hafızanın canlı tutulmasına da katkıda bulunacak.

Yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığı ana dallarından oluşan yarışmada her dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri veriliyor. Ayrıca Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında yarışmaya gönderilen çalışmalar arasından seçilen dört ana dalın her birinden seçilen projelere Üstün Başarı Ödülü veriliyor. Yarışmada ödül heykelciği ve para ödüllerinin yanı sıra kazananlara gençlerin her zaman yanında olan e-ticaret platformu Hepsiburada tarafından sağlanan çekler de hediye ediliyor."

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve projeleri şöyle:

YAZILI DAL

Üstün Başarı Ödülü

Anadolu Üniversitesi- Selin Çelik / En Ağır Yük Kadınların Sırtında

Haber ve Haber Araştırma

1- İstanbul Üniversitesi- Egehan Erkün / İnternet dünyasının 'Dezenformasyon Avcıları': Türkiye'de Teyitçiliğin Portresi

2-Çukurova Üniversitesi- Yakup İlker Özmüş / Tutkunun Ötesinde Bir Yaşam Tarzı: ŞAHİN

3- Çukurova Üniversitesi- Dural Kaya / Bir Merakın Peşinde: Kocavezir Gettosu

Röportaj

1-Çukurova Üniversitesi - Gizem Nur Akgüneş / "Yeni Nesil Bilgeler" Bize Ne Vaat Ediyor?

2- Çukurova Üniversitesi - Beyza Şimşir ve Sevil Çakmak / Emek - Çadırda Yaşam

3- Anadolu Üniversitesi - Şamil Yılmaz / Hayatı Kahramanca Yaşayın!

Mizanpaj

1- Selçuk Üniversitesi - Şevval Bayram / Türkiye'nin Hırçın Adası: Gökçeada

2- Selçuk Üniversitesi - Nazlı Yolbakan / Tebessümler Ülkesinin Fotoğrafçısı

3- Trabzon Üniversitesi - İsmet Cem Ertem / Ağaçtan Tatlıya: Keşfedilmeyi ve Tadılmayı Bekleyen Emek Yolculuğu

Spor

1- Fırat Üniversitesi - Ramazan Dinç / Futbolun Yardımsever Tarafı / Afetlerde, Zor Durumlarda Halkın Yanında Olanların Kültürü: "Ultra"

2- Çukurova Üniversitesi- Muhammed Talha Öztürk / Anlatı Dergisi / Dünya Futbol Tarihinde Alt Ligde Maç Yöneten FIFA Kokartlı İlk ve Tek Hakemim

3- Gümüşhane Üniversitesi - Ramazan Saraç / Şampiyonluk "Bileğinin Hakkı"

Fotoğraf

1- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi.- Milena Narinova / 'Büyükannemin Sessizliği'

2- Çukurova Üniversitesi- Sevil Çakmak / Çadırda Yaşam

3- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi- Naizabek Mukambetov / 'Abdıkadir ve Ötkür'

GÖRSEL DAL

Üstün Başarı Ödülü

Gümüşhane Üniversitesi- Ömer Şimşek, Necip Sefa Ünal, Beyza Nur Gök ve Burak Kesim / Basübadelmevt

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Ödülü

Fenerbahçe Üniversitesi - Tuğba Doğan, Aytek Baskan, Serhan Bahdıak ve Orhan Batın Kılıç / Farkıyı Say, Farkını Sev

Televizyon Haberi

1-Mersin Üniversitesi - Onur Boran Bulut / Ben de Varım

2-İnönü Üniversitesi - Alparslan Akdemir / Rüzgarın Kanatları

3-Uşak Üniversitesi - Akın Kurt, İnanç Kırım ve Rüya Somer / Doğal Yaşamdan Fenomenliğe Yolculuk

Belgesel

Belgesel alt dalında Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar özel ödülüne değer çalışma bulunamadı.

1-Selçuk Üniversitesi - Almina Yıldız ve İlkay Çelik / Zeugma Mosaic Museum

2- Doğu Akdeniz Üniversitesi - Hatice Melisa Santürk ve Sadık Tevfik Kayrakçı / C.M.C. Maden Atıkları

3- İstanbul Arel Üniversitesi - Gizem Tarçınoğlu / Rehber Köpek

Kısa Film

Kısa Film alt dalında Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar özel ödülüne değer çalışma bulunamadı.

1- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi - Nazgul Omurzhanova / Damla

2- Atatürk Üniversitesi - Ayşe Kaya / Puppet

3- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi- Cıpar Kubanıçbekkızı / 'Yalnız'

İŞİTSEL DAL

Üstün Başarı Ödülü

Anadolu Üniversitesi - Oğuz Babür / Dijital Tuval

Radyo Haber Spikerliği

1-Selçuk Üniversitesi - Sayım Emrealp Hazar ve Berran Şahin / Selçuk Gündem

2- Selçuk Üniversitesi - Sudenur Özcan, Uğur Sağdıç ve Nejlanur Belce / "Farkım"Da Mısın?

3- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hakkı Ömer Gündoğdu / Sağlığın İçinden

Radyo Programcılığı

1-Anadolu Üniversitesi - Ömer Melih Yeni / Atlantik Records'ta Dönen Plaklar

2- Akdeniz Üniversitesi - Ceyhun Şimşek / Sesli Makale İletişim Eğitimindeki Temel Sorunlar ve Açmazlar

3- Atatürk Üniversitesi - Duygu Karapir / Çocuk İşçiler

İNTERNET YAYINCILIĞI

Üstün Başarı Ödülü

Üsküdar Üniversitesi - E. Helen Sarıgül- / Kürtaj Yolculuğu; Kadın Hikayeleri

İnternet Sitesi

1-İstanbul Üniversitesi - İlker Kaya ve Rahim Yüksel / Uzayla

2- Selçuk Üniversitesi - Serhan Doğan / "Pizoom.Com "Türkiye'nin Kısa Film Dijital Platformu"

3-Üsküdar Üniversitesi - Sefa Mert Kahraman / Meslek Rehberim

Blog

Blog alt dalında ödüle değer çalışma bulunamadı.

İnternet Medya Sitesi

1-İstanbul Üniversitesi - Egehan Erkün / Gazete Stalk

2-Üsküdar Üniversitesi - Hande Serra Keskin/ Çiftçi Dünyası

3- Gümüşhane Üniversitesi - Feyza Nur Kavlak, Hilal Avci ve Ufuk Saffet Kaya / Teknolojiden Haberler

Sosyal Medya Projesi

1-Akdeniz Üniversitesi - Yaşar Can Soylu / Yaşar Soylu Youtube Kanalı

2- Gümüşhane Üniversitesi - Rana Kural, Dilara Gökçe, Kardelen Karlı ve Sedanur Yeniay / Naif Gönüller

3- Fırat Üniversitesi - Gülcan Demir / Kesfedenbirkadin