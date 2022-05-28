31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı - Haberler

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31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı

AA - Waleed Zain - Güncel
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31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarından detaylar Ziyaretçilerden detay görüntüler ABU DABİ - 31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden yayın evinin katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendi.

31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarından detaylar

Ziyaretçilerden detay görüntüler ABU DABİ - 31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden yayın evinin katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendi.

AA / Waleed Zain - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Kitap Güncel Haberler

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