31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı - Haberler

31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı
AA - Waleed Zain - Güncel
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31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarından detaylar Ziyaretçilerden detay görüntüler ABU DABİ - 31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden yayın evinin katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendi.
31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarından detaylar
Ziyaretçilerden detay görüntüler ABU DABİ - 31. Uluslararası Abu Dabi Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden yayın evinin katılımıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendi.
AA / Waleed Zain - Güncel