28 Bin Koşucu Xiamen Maratonu'nda Ter Döktü

SES 1 (Çince): Koşucular:

"Xiamen Maratonu, haydi!"

ANONS 1 (İngilizce): HONG YAN, Xinhua muhabiri:

"Şu anda sabah saat 6.30. Xiamen Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde bulunuyoruz. Bir saat sonra burada 2022 Xiamen Maratonu başlayacak. Şu anda yaklaşık 28 bin koşucu yarış için hazır."

SES 2 (Çince): Lİ XİNDİNG, Çin'in Shaanxi eyaletinden koşucu:

"Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinden geliyorum. 55 yaşındayım. Xiamen Maratonu'na ilk kez katılıyorum ve maratonu üç saat içinde bitirmeyi umuyorum."

SES 3 (Çince): GUO CHUNXİA, Çin'in Fujian eyaletinden koşucu:

"46 yaşındayım. Fujian eyaletinin Sanming kentinden katılıyorum. Maratona beşinci kez katılıyorum. 3 saat 40 dakikada bitirmeyi umuyorum."

SES 4 (Çince): SU WENLİN, Çin'in Yunnan eyaletinden koşucu:

"Yunnan eyaletinin Kunming kentinden geliyorum. 54 yaşındayım. Xiamen Maratonu'na üçüncü kez katılıyorum ve aynı zamanda bu benim 109. maratonum. Daha fazla koşucunun fiziki durumlarına dikkat etmesini ve güvenlik ile sağlıklarıyla ilgilenmelerini umuyorum."

2022 Xiamen Maratonu ve Ulusal Maraton Şampiyonası Pazar günü sabah saatlerinde Çin'in doğusundaki Xiamen kentinde başladı. Yarışa katılmak için 68.000'den fazla kişi başvurdu ve bunların 28.000'i katılmaya hak kazandı.

ANONS 2 (İngilizce): HONG YAN, Xinhua muhabiri:

"Bu yıl, Xiamen Maratonu'nun 20. yıl dönümü. Yıllar boyunca yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda üst düzey koşucuyu kendine çeken Xiamen Maratonu'nda yarışın rekabetçi ortamı ve hizmet seviyesi sürekli olarak geliştirildi."

Bu yıl Çin'de düzenlenen tek Ulusal Maraton Şampiyonası olan Xiamen Maratonu'nda ilk beş giren erkek ve kadın koşucular, 2023 Budapeşte Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Erkeklerde 2 saat 13 dakika 53 saniyelik derecesiyle Feng Peiyou birinci gelirken, kadınlarda Li Jingfen 2 saat 36 dakika 14 saniye ile birinci oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)