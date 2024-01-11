24. Dönem Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Hayvan Hayat Sigortaları Temel Eğitim Programı başladı

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ'nin iş birliğinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerine yönelik düzenlenen 24. Dönem Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Hayvan Hayat Sigortaları Temel Eğitim Programı başladı.

Eğitimler, 28 Ekim 2023 tarihinde yapılan Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı sonucunda başarılı olan adaylara yönelik olarak, 8-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programının açılışına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve eksperler katıldı.

Programa, Ankara'dan görüntülü olarak katılım sağlayan Gümen ve Yıldız, açılış konuşmaları gerçekleştirerek, eksper adaylarına başarı temennilerini iletti. Açılış programının devamında, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Engürülü, değişen iklim koşulları ve artan doğal afetlere bağlı olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlayabilmek amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren TARSİM'in öneminin her geçen yıl arttığına değinerek, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da takdir edilen sistemin, dünyadaki diğer ülkelere de tarım sigortacılığı alanında rol model olduğunu belirtti.

Eğitime katılım sağlayan eksper adayları, eksperlikte denetim, iş ve meslek etiği, iletişim ve beden dili, genel sigortacılık bilgisi, tarım sigortaları ile ilgili temel hukuki bilgiler, risk inceleme ve hasar tespit uygulamaları ile ilgili dersler alacak. Programın sonunda başarılı olan adaylar, Türk çiftçisine hizmet etmeye başlayacak.