23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramankazan'da Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başlayan program, Milli Egemenlik İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam etti.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'ndeki programda, öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri oratoryo ve halk oyunları ile izleyicilerden alkış aldı.

Programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koltuğunu ilkokul öğrencileri Muhammed, Ayla ve Irmak'a bıraktı.

Başkan Oğuz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. Yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarla çocukların ilçesi olan Kahramankazan'ımızda sizler için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beypazarı

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Şehir Stadı'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gölbaşı

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen program ile devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Sevgi Çiçeği İlkokulu ve Cemil Yıldırım Ortaokulu öğrencilerinin birlikte hazırladığı halk oyunları gösterileri ve şiirler okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Gölbaşı Belediyesi tarafından Gölbaşı Şehir Parkında gerçekleşecek Çocuk Şenliği ile sona erecek.

Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.