23-24 Ocak 2024 Tarihli Deprem Çadırları Görüntüleri

ÇEKİM TARİHİ: 23-24 Ocak 2024

1. Deprem çadırlarından çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): GU YU, Xinhua muhabiri:

"Şu anda Salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünde yer alan Wushi ilçesinin yeniden yerleşim bölgesindeyim. Depremden etkilenen insanların çadırlara taşındığını görebiliyoruz. Sıcaklık çok düşük olmasına rağmen her çadırda ısıtma ekipmanları var. Pirinç, un, yağ ve diğer günlük ihtiyaçlardan da yeterli miktarda bulunuyor.

Yerel yetkililere göre, depremin ardından kurtarma çalışmaları çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wushi'den bildiriyor. (XHTV)