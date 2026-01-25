İstanbul'da "22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni" düzenlendi

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından "22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni" düzenledi.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler, iş insanları ile kültür-sanat ve medya dünyasından kişiler katıldı.

Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a verilen "İhracat ve Ekonomik Diplomasi Onur Ödülü"nü, Bakan Yardımcısı Gürcan teslim aldı.

Gürcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ticaret vizyonu, ihracatın artırılması ve Türk iş dünyasının küresel pazarlardaki etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Ticaret Bakanı Bolat'ın selamlarını iletti.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'ya "Türk Dünyası Hizmet ve Kamu Diplomasisi Üstün Başarı Ödülü" takdim edildi.

Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının iş birliğinde ve geleceğe doğru ilerleyişinde bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu faaliyetler aracılığıyla pek çok kardeş ülkemizden insanlar geliyor, kaynaşıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. En önemlisi yaptığımız hizmetleri, başarıları birbirimizle paylaşma fırsatımız oluyor. Tören bunlardan bir tanesiydi, çok değerli isimler ödüllerini aldılar." dedi.

Kürşad Zorlu, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye'nin bu yıl ev sahipliğinde gerçekleşecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi, yeni bir ivme döneminin de işaretçisi, habercisi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın himayesinde hazırlayıp açıkladığımız Türk Dünyası Vizyon Belgesi, bizim de bu yöndeki irademizin, tarihsel duruşumuzun net bir ifadesi olmuştur. Bunu taçlandırmak için biz de bu yıl önemli faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki ay Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Ticaret Bakanlığımızla birlikte Ahmet Yesevi yolunda Ahi Evran ve Ahilik konulu önemli bir uluslararası etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu ilk defa olacak ve istiyoruz ki Hoca Ahmet Yesevi'nin yıllar boyu taçlandırdığı, Alperenleriyle tüm Anadolu'ya yayıldığı o düşünce sisteminin ekonomik ayağıyla biz şimdi o kutsiyeti, o düşünceyi bir araya getiriyoruz."

Zorlu, Türk dünyasının birliği ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesinin, Türkiye'nin devlet politikasının çok önemli bir ayağı olduğunu vurgulayarak, "Çok yönlü dış politikamızla birlikte inşallah tüm kardeş ülkelerimiz geleceğe adım adım hep birlikte ilerleyeceğiz." dedi.

İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi İmtiyaz Sahibi Seyfullah Türksoy ise törendeki konuşmasında, İpekyolu'nun yalnızca tarihsel bir hat değil, bugünün iş birliği, yarının ortak vizyonu olduğunu belirterek, bu organizasyonun Türk dünyasında kalıcı bağlar, stratejik ortaklıklar ve güçlü bir gelecek perspektifi oluşturduğunu ifade etti.

Takdim edilen ödüller

Törende ödüller, Türk Dünyası Ödülleri, İş Dünyası Ödülleri ile Sanat ve Medya Ödülleri olmak üzere 3 kategoride sahiplerini buldu.

Türk Dünyası Ödülleri kapsamında, "Türk Dünyası Hizmet ve Kamu Diplomasisi Üstün Başarı Ödülü" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya, "Dış Ticaret, İhracat ve Ekonomik Diplomasi Onur Ödülü" Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Darhan Kıdırali'ye, "Türk Dünyası Siyasi Dayanışma Ödülü" Nagif Hamzayev'e, "Kültürel Diplomasi ve Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Aybek Narınbayev'e, "Akademi ve Kültürel Entegrasyon Ödülü" Ramazan Korkmaz'a, "75. Yıl Medya ve Kültür Onur Ödülü" ise Etibar Babayev'e takdim edildi.

İş Dünyası Ödülleri kategorisinde, "İş Dünyası Üstün Hizmet ve Liderlik Ödülü" Ünal Aysal'a, "Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Diplomasi Ödülü" Tamer Atalay'a, "Turizm ve Uluslararası Yatırım Başarı Ödülü" Turgut Torunoğulları'na, "İş Dünyası Onur Ödülü" Telman İsmailov'a, "Uluslararası Perakende ve Yatırım Ödülü" Yusuf Uğur'a, "Yılın Sanayicisi Ödülü" Mustafa Ercan'a, "Sanayi ve Yerli Üretim Ödülü" Vehbi Akyar'a ve "Endüstriyel Yatırım ve Enerji Ödülü" Özgür Sarı'ya verildi.

Sanat ve Medya Ödüllerinde ise, Ozan Akbaba "Yılın Sanatçısı Ödülü"ne, Doğan Şentürk "Medya Üstün Hizmet Ödülü"ne, Osman Ateşli "Basın ve Editoryal Liderlik Ödülü"ne, Ahmet Yeşiltepe "Uluslararası Haber ve Belgesel Ödülü"ne, Sevda Güner "Ekonomi Medyası ve İlham Ödülü"ne, Hakan Kılıç "Yılın Röportajı Ödülü"ne, Gül Cebeci "Medya ve Kamu Diplomasisi Ödülü"ne ve İsmail Türk ise "Bağımsız Medya Ödülü"ne layık görüldü.