2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da yarın saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.