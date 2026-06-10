Çin-Afrika Tarım Teknolojileri ve Endüstriyel İşbirliği Forumu Kenya'da Başladı

NAİROBİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2026 Çin- Afrika Tarım Teknolojileri ve Endüstriyel İşbirliği Forumu kapsamında sergilenen tarım araçları, 9 Haziran 2026.

2026 Çin-Afrika Tarım Teknolojileri ve Endüstriyel İşbirliği Forumu, salı günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı.

Forum tarımsal işbirliğini derinleştirmek ve inovasyon, teknoloji transferi ile stratejik ortaklıklar yoluyla kıtasal modernleşmeyi teşvik etmek amacıyla politika yapıcıları, araştırmacıları ve sektör liderlerini bir araya getirdi. (Fotoğraf: Liu Qiong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua