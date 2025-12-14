2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda… İyi Partili Türkoğlu: "Türkiye'de Sistemin Adı 'Paran Varsa Oku' Sistemidir"

(TBMM) – İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, "En büyük acı, her geçen gün derinleşen fırsat eşitsizliğidir. Daha ilk adımda, kreş, anaokulu kapısında ayrılıyor çocuklarımızın yolları. Türkiye'de sistemin adı 'paran varsa oku' sistemidir. Devlet ve özel farkı bir tarafa, devlet okullarının kendi içerisindeki farkta bile eğer yüksek bağış yapabiliyorsan iyi okula, yoksa mahallendeki okula mahkumsun. Parası olanın çocuğu, hayata istediği okulda hazırlanıyor, olmayanın çocuğu hayata yenik başlıyor. Bu bütçe, çocuk yoksulluğuna bir nebze olsun umut vadetmiyor" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "kadın" başlığına çok daha önem vermesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Aile, devlet ile toplum arasında en küçük ama en güçlü bağı olan kurumdur. Ailenin de temelini kadın oluşturur. Yani sizin bakanlığınızın ana merkezi de kadın olmalıdır. Türk toplumunda kadın, günümüzde maalesef hayatın her alanında eşitsizliklerle mücadele eden bir konuma gelmiştir. Baktığımızda kadın, eğitimde büyük bir mesafe almıştır ama istihdamda geridedir. Aileyi ayakta tutmaktadır ama ekonomik güvenceden yoksundur. Çalışma hayatına katılmak istediğinde bakım yükü ile karşı karşıya kalmıştır kadınlar. Şiddetle mücadele kavramı vardır kadınların hayatında artık.

"Kadına şiddetle ilgili hatta kadın cinayetleriyle ilgili neredeyse haber olmayan tek bir gün bile yok ülkemizde"

Kadına şiddetle ilgili hatta kadın cinayetleriyle ilgili neredeyse haber olmayan tek bir gün bile yok ülkemizde. Bu nasıl bir vahşettir, bu ne büyük bir karanlıktır. Kadın haklarının yok olduğu yerde, aile kavramının sarsıldığı tartışmasız bir gerçektir. Bu yüzden kadın başlığına çok büyük önem vermelisiniz."

"Terörist başı, Türkiye'de kadınların ve çocukların yaşadığı çoğu karanlığın müsebbibi"

Ayyüce Türkeş Taş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Şunu da unutmamak gerekir, 'Terörsüz Türkiye' güzellemesiyle sahneye koyulan, Türkiye'yi teröristlere teslim etme projesinde muhatap alınan terörist başı, Türkiye'de kadınların ve çocukların yaşadığı çoğu karanlığın müsebbibi. PKK terör örgütünün yalnızca silahla değil, kadınların ve çocukların hayatlarını çalarak varlığını sürdüren bir yapı olduğunu da unutmamalı" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı da ülkedeki yoksulluğa ilişkin şunları söyledi:

"Eğer çalışanların yarısına yakının gelirinin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkeyseniz, sosyal yardım alan sayısı 13 yılda 2'ye katlandıysa, çalışmanın doymaya dahi yetmediği, kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanlar ülkesiyseniz, eğer milyonlarca insan her 6-7 haneden birinde karanlıkta kalıyorsa devlet faturasını ödemediğinde, bir haneye bile yetişilemediğinde, geçen yıl tam da bu zamanlarda 'alın size yoksulluk inkarının bedeli' der gibi İzmir'de can veren boy boy 5 çocuk gibi, birkaç gün önce Pendik'te viranede ölüme kilitlenen o evlat gibi ölmüş çocuk bedenleriyle belgeliyor algı diye inkar edilen sefalet kendini.

"Çocuklara rol model olması gereken kişiler, terör örgütü liderlerini ayakta alkışlıyorlar"

Doğurganlığı teşviğe çalışıyoruz bir yandan, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli oranın altındayız. Evet bu bir beka sorunu. Ama doğurttuk diyelim, çocuk yardımı yapıyoruz birinciye 5 bin lira. 62'li bebek bezi paketinden 3 tane aldık bitti. Sonra ne olacak peki? Sonra 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı ilkokula düşmüş. Çocuk mafyacıklar cirit atıyor sokakta. Oyun çocuklarının elinde bıçaklar, tabancalar tetikçilik yapıyorlar. Hiç de yadırgamıyorum. Bu çocuklara rol model olması gereken kişiler, suç örgütü liderleriyle kol kola fotoğraf paylaşıp, terör örgütü liderlerini ayakta alkışlıyorlar."

"Çocuk yoksulluğu, çocuk açlığına dönüştü iktidarınız sayesinde"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çocuk yoksulluğu, çocuk açlığına dönüştü iktidarınız sayesinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın plan, strateji belgelerinde yazılı olup, hayata bir türlü geçiremediği çocuklarımızın beslenme hakkından bahsetmek istiyorum. Finlandiya'da, İsveç'te, Portekiz'de, Güney Kore'de her çocuk ücretsiz yemek alırken, siz bu ülkenin çocuklarına değil, sarayların kışlık bakımına, garanti geçişli köprülerine, havalimanına, şehir hastanelerine ve yandaş projelere bütçe ayırıyorsunuz" dedi.

Sunat, MESEM uygulamasına ilişkin, "MESEM'de çocuk 4 gün işletmede, bir gün okulda, 3 yıl çıraklık, 1 yıl kalfalık. Ücret, 3 sene 6 bin lira, kalfalık döneminde 11 bin lira. Kim ödüyor? İşsizlik fonundan ödeniyor. İşveren hiçbir sorumluluk almıyor. Açık kaynaklardan öğrendiğimize göre, 2023-2025 yılında 138 çocuk işçi hayatını kaybetti. Sayın Bakan, siz kayıt tutuyor musunuz? Bu konuda sorumluları tespit ettiniz mi? MESEM, bugünkü uygulamasıyla bir eğitim modeli değil, çocuk emeğini yasallaştıran, çocuk işçiliği mekanizması" diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da eğitimdeki fırsat eşitsizliğine dikkati çekerek, "Daha ilk adımda, kreş, anaokulu kapısında ayrılıyor çocuklarımızın yolları. Türkiye'de sistemin adı 'paran varsa oku' sistemidir. Devlet ve özel farkı bir tarafa, devlet okullarının kendi içerisindeki farkta bile eğer yüksek bağış yapabiliyorsan iyi okula, yoksa mahallendeki okula mahkumsun. Parası olanın çocuğu, hayata istediği okulda hazırlanıyor, olmayanın çocuğu hayata yenik başlıyor. Bu bütçe çocuk yoksulluğuna bir nebze olsun umut vadetmiyor" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, "Biz bütçenin neresine 'evet' diyelim. Sayın Yusuf Tekin, Atatürkçüleri sevmez, demokratları sevmez, ülkücüleri sevmez, Türk milliyetçilerini sevmez, solcuları sevmez, Yusuf Tekin, Türk'ü sevmez. Eğer biraz sevseydi ne bu yeni paralel yapılarla iş tutarak binlerce kadronun kellesini alırdı ne ÇEDES ve benzeri uygulamalarla bu milletin sübyanlarını ne olduğu belirsiz grupların önüne peşkeş çekerdi ne de yıllarca okuduğumuz, şimdi tutsak ettiğiniz Andımız'ı yasaklardı" diye konuştu.