2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Vekiller Arasında Vergi Borcu Tartışması

(TBMM) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile muhalefet milletvekilleri arasında TBMM'de vergi borçları üzerinden tartışma yaşandı. Şimşek, "Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir" dedi. Şimşek, savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç tutulduğunda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait taşıt sayısının 1.161 adet azaldığını ifade etti. Deprem bölgesine bugüne kadar 3,6 trilyon lira harcama yapıldığını kaydeden Şimşek, TÜİK'e yönelik eleştirilere de değinerek, "Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanlar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla silinebileceğini vurgulayarak, "Benim böyle bir yetkim olmadı, yoktur; böyle bir yetki de istemiyorum" dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, "Komisyonda siliyorlar ya! Her zamanki çarpıtma ya! Sen silmiyorsun, komisyonda siliyorlar" sözleri üzerine Şimşek, "Kesinlikle Maliye Bakanının veya Bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Günaydın, "Vergi dairelerinde siliyorlar, sen silmiyorsun ama talimatla siliniyor. Ne anlatıyorsun bize! Göz göre göre çarpıtma olur mu ya!" diyerek tepki gösterdi. Tartışmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan da dahil oldu. Alan, "Sayın Günaydın, vergi borcu değil o, vergi ziyaı" dedi.

Günaydın ise sözlerini sürdürerek, "Bakan silmiyor kardeşim, Bakan silmiyor; vergi dairelerinde siliniyor. Talimatı veriyorsunuz, siliyor. Bilmiyor muyuz yani? Allah Allah!" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek ise "Burada bütün muafiyetler, vergiye ilişkin bütün muafiyetler Anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisna ve muafiyeti asla söz konusu değildir" dedi.

"Vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir"

Bakan Şimşek ile vekiller arasında tartışma şöyle sürdü:

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: O zaman iktidar olarak siz çıkartın ne istiyorsanız. İktidar olarak siz çıkartın. Bakın, Bakan size attı topu. Sayın Başkan, Bakan Bey size attı topu.

Mehmet Şimşek: Şimdi, vergi harcamalarını kastediyorsanız, onların tamamı kanunla düzenleniyor. Örneğin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026'da maliyeti 1,1 trilyon liradır. 'Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz?' Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya: Siz kaldırmadınız, kanunla biz kaldırdık.

Mehmet Şimşek: Biz kaldırdık yani tabii ki Hükümetimiz ve Meclisimiz kaldırdı.

Cavit Arı: CHP'nin yoğun talepleriyle kalktı Sayın Bakan, siz yoktunuz o zaman. CHP olmasaydı o vergi kalkmayacaktı asgari ücretliden.

Mehmet Şimşek: Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir. Şimdi, uzlaşma müessesesi var biliyorsunuz, 1963'ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini biz getirdik.

Gökhan Günaydın: Hani vergi silmiyordun? İşte uzlaşmadan siliyorsun. Hani vergi silmiyordun?

Mehmet Şimşek: Şimdi vergi silinmiyor hiçbir zaman vergi silinmemiştir.

Gökhan Günaydın: Hani vergi silmiyordun? Uzlaşma üzerinden siliyordun, uzlaşma üzerinden talimatla siliyordun, ne anlatıyorsun! Laf kalabalığı! Laf kalabalığı!

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan: Amigo musun, Grup Başkan Vekili misin ya!

Gökhan Günaydın: Öne gel, öne gel, sesin duyulmuyor, öne gel."

"Kamuda bin 161 adet taşıt azaldı"

"Bizim rezervlerin kalitesi son dönemde yükseldi" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Öncelikle şunu söyleyeyim: Rezerv artışımız 'carry trade' kaynaklı değil, bütün ki 'carry trade'in yani 'swap' stokunun tamamı 20 milyar dolar civarı, bu da 123 milyar dolarlık artışın altıda 1'idir. Ters dolarizasyon, yüksek dış borç çevirme oranları, ihracat bedeli, satış yükümlülüğü, altın fiyatları ve azalan cari açık; bunların hepsi rezerv artışında etkili olmuştur. Özellikle yurt dışı ve yurt içi 'swap'ları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır" bilgisini paylaştı.

Bakan Mehmet Şimşek, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait taşıt sayısında tasarruf sağlandığını belirterek, savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç olmak üzere taşıt sayısının bin 161 adet azaldığını söyledi. Şimşek, "Yine, tasarruf genelgesinin yayımlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısı yüzde 19 azaltılmıştır. Dolayısıyla, taşıt konusunda tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanıyor ve sonuç alıyoruz ama tabii ki savunma, güvenlik, ambulans vesaire konularında taşıtlar, araçlar olmaya devam edecektir" dedi.

"Deprem bölgesine 3,6 trilyon lira para harcadık"

Şimşek, deprem sonrası toplanan vergilere dair, "Bu son deprem sonrası depreme ilişkin iki tane adım atılmış; bir tanesi kurumlara ek bir vergi getirilmiş, bir tanesi de motorlu taşıtlar ikinci kez alındı. Bunun tamamı 224 milyar lira bugünkü rakamlarla ve bugün itibarıyla. Halbuki biz deprem bölgesine 224 milyar lira değil, 3,6 trilyon lira para harcadık. Dolayısıyla bu konu da son derece net" ifadesini kullandı.

Şimşek, mücbir sebep haline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, depremin vergi mükelleflerimize etkilerini azaltmak amacıyla birçok tedbir aldık, depreme müteakip hemen mücbir sebep hali ilan ettik ve bütün vergisel yükümlülükleri erteledik. Bölgede acil barınma ihtiyacının kolaylaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde KDV'yi yüzde 1'e indirdik ve iade uygulamalarını kolaylaştırdık. Dolayısıyla, bugün dahi hala depremden etkilendiğini ortaya koyan bütün mükelleflerimize mücbir sebep yolu açıktır. Mevcut vergi borçları faizsiz yirmi dört aylığına taksitlendirilmiştir ve hatta 250 bin liraya kadar teminat da istenmemektedir. Öbür konularda da her türlü kolaylığı sağlamaya yardım edeceğiz."

Şimşek, TÜİK'e yönelik eleştirilere değinerek, "Bir kere ben şunu net bir şekilde ortaya koymak istiyorum: Hiçbir zaman ne benim ne de ekibimin ne TÜİK'e müdahalesi olmuştur ne de bu konuda bir talimatım olmuştur ne de olacaktır çünkü biz verilerin sağlıklı olmasını istiyoruz" dedi.