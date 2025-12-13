2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Bakan Memişoğlu: 2025 Yılında Sadece 412 Hekim Yurt Dışına Gitti

(TBMM) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurt dışına hekim göçüne ilişkin "Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 oldu" ifadelerini kullandı. Normal Doğum Eylem Planı'na da değinen Memişoğlu, "2024 yılı Ekim ayında başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde, primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yıl içinde, yüzde 12.3'lük bir düşüş sağladık" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sunum yaptı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımının yalnızca mevcut ihtiyaçları değil, geleceğin sorumluluğunu da gözeten bir vizyona dayandığını belirterek, hastalıklar ortaya çıkmadan koruyucu hizmetleri esas alan, ihtiyaç halinde kaliteli tedaviye hızlı erişimi sağlayan ve sağlık ürünlerini yerli imkanlarla üretebilen bir sistem hedeflediklerini ifade etti.

Sağlık sistemini daha etkin, erişilebilir ve vatandaş odaklı hale getirmek amacıyla son bir yıl içinde 86 mevzuat düzenlemesinin hayata geçirildiğini aktaran Memişoğlu, bu düzenlemelerle sağlık çalışanlarının haklarının güçlendirildiğini, hizmet sunumunun kolaylaştırıldığını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirildiğini söyledi.

2025 yılında yurt dışına çıkan 412 hekimin 249'u yıl içerisinde Türkiye'ye geri döndü

Sağlıkta insan gücüne ilişkin veriler paylaşan Memişoğlu, 2002 yılında 379 bin olan sağlık çalışanı sayısının yaklaşık beş kat artırılarak 1,5 milyona ulaştırıldığını, hekim sayısının 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayısının ise 113 binden 334 bine çıkarıldığını bildirdi.

Yurt dışına hekim göçü iddialarına da değinen Memişoğlu, "Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez" diyerek, 2025 yılında 412 hekimin yurt dışına çıktığını, önceki yıllarda yurt dışına giden 249 hekimin bu yıl içerisinde Türkiye'ye geri döndüğünü dile getirdi.

Depremden etkilenen illere 40.8 milyar lira yatırım yapıldı

Sağlık altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, son 23 yılda mevcut hastanelerin yüzde 80'inin yenilendiğini ya da yeniden inşa edildiğini, 794 yeni hastanenin hizmete alındığını ve kamu hastanelerindeki yatak kapasitesinin 173 bine çıkarıldığını söyledi. Memişoğlu, 2026 yılı sonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarının da hizmete gireceğini ifade etti. Memişoğlu, şöyle konuştu:

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde; sağlık hizmetlerini sürdürmenin yanında, bölgenin yeniden ayağa kalkması için kalıcı sağlık altyapı yatırımlarını da hızlandırdık. Toplam 40.8 milyar lira yatırımla, 109 sağlık tesisini tamamladık. Deprem öncesinde kamu hastanelerinde 23 bin 733 yatak bulunmaktaydı; bugün bu sayı yüzde 16 artışla, 27 bin 503 yatağa ulaşmıştır.

"Kamu-Özel İş Birliği modeli, sağlık altyapısında yüksek hizmet kalitesinin önemli bir aracı oldu"

Şehir hastanelerimiz, yalnızca yatak sayılarıyla değil; yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri ve geniş¸yoğun bakım kapasiteleriyle öne çıkmaktadır. Her biri, birer sağlık kampüsü olarak planlanan bu tesisler, dünyanın sayılı sağlık yatırımları arasında yer almakta ve Türkiye'nin sağlıkta fark oluşturan gücünü temsil etmektedir.

Bu büyük yatırımları hayata geçirirken, Kamu-Özel İş Birliği modeli, sağlık altyapısında sürdürülebilir yatırımın ve yüksek hizmet kalitesinin önemli bir aracı olmuştur. Önümüzdeki dönemde de vatandaşımıza doğrudan fayda sağlayan, kamu kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanan farklı finansman modellerini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Primer sezaryen oranında yüzde 12.3 oranında düşüş yaşandı

Aile hekimlerimiz son bir yılda 35 milyon kronik hastalık taraması yaptı; 7.3 milyon kişiye yeni tanı koydu, böylece tedavilerini erken başlattık. Kanser taramalarıyla 19 bin kişiye erken evrede tanı koyarak, hayatlarının akışının değişmesine vesile olduk.

2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11.5'e düşürdük. Bu oran, tarihimizin en düşük seviyesidir. 2002 yılında bin canlı doğumda 31.5 olan bebek ölüm hızı, 2024 yılında 8.9'a kadar gerilemiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Ekim 2024 tarihinde başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde, primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yıl içinde, yüzde 12.3'lük bir düşüş sağladık. Ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe ve bin 524 gebe okuluyla anne adaylarını, bilinçli şekilde doğuma hazırlıyoruz.

Bakan Memişoğlu, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti

Ülkemizdeki 150 nakil merkezinde her yıl ortalama 5 bin organ nakli gerçekleştiriyoruz. 'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' anlayışıyla, organ bağışı sürecini kolaylaştıran önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Meclisimizin çıkardığı kanunla, vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden organ bağışı yapabilmektedir. Bu sayede, şimdiye kadar benimle birlikte, 45 bin vatandaşımız, e-Nabız üzerinden organ bağışında bulundu. Kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ederken, siz milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı, organ bağışında bulunmaya davet ediyorum.

"Türkiye, bugün dünyanın önde gelen sağlık destinasyonlarından biri haline gelmiştir"

Sağlık altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve uluslararası standartlara sahip hizmet kalitemiz sayesinde, Türkiye, bugün dünyanın önde gelen sağlık destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Bugün Suriye'den Somali'ye, Azerbaycan'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada hastane inşasından, tele-tıp uygulamalarına, acil insani yardımlardan, eğitim programlarına kadar şefkat, bilim ve iş birliğini merkeze alan, bir sağlık gücü olarak varlık gösteriyoruz.

Türkiye, dijital sağlıkta da dünyanın örnek ülkeleri arasındadır. e-Nabız, e-Rapor, e-Reçete ve MHRS sistemleriyle sağlık verilerini en iyi şekilde yönetiyoruz. Bu sistemlerimiz, dünya çapında örnek gösterilerek, birçok ödüle layık görüldü.

"Normal doğumu teşvik eden politikaları hayata geçireceğiz"

Sağlık sistemimizin erişilebilirliği, kapsayıcılığı ve dirençliliği uluslararası alanda takdir edilmekte, hatta diğer ülkelere model olarak önerilmektedir. Bu başarının arkasında; fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın alın teri ve milletimizin sağlık sistemine duyduğu güven vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda bu güveni büyütmeye, sağlık sistemimizi daha da güçlendirmeye ve insanımızın sağlığını her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz.

"Milletimizin vergileriyle oluşan kamu kaynağını Aziz Milletimizin hizmetine sunacağız"

Koruyucu hizmetleri yaygınlaştıracak, obezite ve bağımlılıkla mücadeleyi artıracak, normal doğumu teşvik eden politikaları hayata geçireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını geliştirecek, sağlık iletişimini güçlendirecek ve evde sağlık, palyatif bakım gibi alanlarda bütüncül ve entegre hizmet modellerini yaygınlaştıracağız. İlaç fiyatlandırmasından geri ödeme sistemine, kamu hastanelerinden üniversite hastanelerine kadar pek çok yapısal alanda reform adımları atacağız. Milletimizin vergileriyle oluşan, her bir kamu kaynağını, son kuruşuna kadar, aziz milletimizin hizmetine sunma sorumluluğuyla hareket edeceğimizi, huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum."