2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri devam ediyor.

AK Partili Güneş: Yurtlardaki gençler hayatlarından memnun

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara ilişkin konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Sadece yurtların yatak kapasitesi artmadı, kalitesi de arttı arkadaşlar. Bizim zamanımızda yurtlarda bir odada, aşağı yukarı 15 metrelik odada 8 kişi kalıyordu. Haftada bir gün sıcak su akıyordu. Yemek diye bir şey yoktu. Ben yaşadığımı biliyorum. Bugün yurtlardaki 24 saat sıcak su kapasitesi, sıcak su olması, yemeklerden günlük desteği 220 lira olması ve çamaşır yıkama da olsun, üte de olsun ve en önemli özellik de şudur arkadaşlar: Yurtlarda kalan gençler, 10 genç bir araya toplayıp da 'Ben burada İngilizce kursu almak istiyorum' derse devlet veriyor. 'Saz kursu almak istiyorum' diyor ise devlet veriyor. 'Kur'an kursu almak istiyorum' diyor ise burada devlet veriyor arkadaşlar. Zihniyet değişti. Yurtlardaki gençler hayatlarından memnun. Bizim yurt kapasitemiz kadar dünyada kaç tane ülke gösterebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sadullah Kısacık: Yeni nesil suçla yeni nesil bir mücadele gerekiyor

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, gençlerin arasında suç oranların arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"2024 yılında 12-18 yaş arası 3 bin 690 gencimiz tutuklu ve hükümlüyken, 2025'de yüzde 17 artışla 4 bin 317 olmuş. Yine 18-40 yaş arasında 243 binden 272 bine artmış. Yüzde 11 artış olmuş. Özellikle suç örgütlerinin hedef kitlesi gençler. Gençlerimizin maalesef bu bataklığa doğru hızla sürüklendiğini net bir şekilde görüyorum. Yeni nesil bir suç var ve yeni nesil suçla yeni nesil bir mücadele gerekiyor. Yeni nesil önlemler gerekiyor ama biz bu yeni nesilde hantal kalıyoruz. Bakın eskisi gibi hiyerarşik düzende bir örgütlenme yok. Lokal olarak bir araya gelmiş, kökü olmayan ama kendi aralarında sosyal medyanın ve dijital platformların da kullanılmasıyla bu örgütler gençleri sürekli kandırarak bir şekilde işin içine alıyorlar."

Politika eksikliğinden ev gençlerinin sayısının arttığını belirten Kısacık, "Ev gençlerinde OECD'ye göre ve Eurostat'a göre karşılaştırdığımız zaman biz ev gençlerinde birinci sıradayız. Psikolojik bir çöküş başlıyor ve bir daha bu gençleri bir şeye dönüştüremiyorsunuz. Liseyi bitirmiş, üniversiteyi kazanamamış, evde veya üniversiteyi bitirmiş, yine evde. En önemli çağın da hayata atılacağı, beynin en açık olduğu çağda biz bu gencimizi eve hapsetmişiz" diye konuştu.

Oluç: Gençlik sorunlarını çözme doğrultusundaki bütçesi kesinlikle yetersiz

DEM Parti Komisyon Sözcüsü Saruhan Oluç, nitelikli gençlik politikasına ihtiyaç olduğunu ancak bu konuda iyi bir hazırlık olmadığını belirtti. Kaliteli, nitelikli ve yaşa göre ayrıştırılmış veri üretiminin yapılmadığını ifade eden Oluç, "Bütçe teklifinde de gençlik araştırmaları için yeterli bir bütçe ayrılmadığı görünüyor. 2018'den beri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilk söylenmiş olan ama sonra Anayasa Mahkemesi kararları araya girmiş falan ve 7 yıl geçmiş. 7 yıldır bu kurulması yönünde herhangi bir adım atılmadığı gibi sizin bütçede de bu konuda herhangi bir kalem olduğunu doğrusu görmedik. Bu da ciddi bir mesele" diye konuştu.

"Bakanlığınızın gençlik sorunlarını çözme doğrultusundaki bütçesi kesinlikle yetersiz"

Oluç ayrıca genç işsizliğine ilişkin de şunları söyledi:

"Genç işsizliği ile mücadele edilmesi konusunda sizin bakanlığınızda iyi bir yol haritası olduğuna dair herhangi bir veri görmedik. Yani gençlere eğitim verilmesi, belki çalışma bakanlığı ile birlikte ortaklaşa bir şeyler yapılması konusunda da herhangi bir eğilim olduğunu görmedik. Bakanlığınızın gençlik sorunlarını çözme doğrultusundaki bütçesi kesinlikle yetersiz ve hazırlıklar ve yol haritası sorunları karşılayacak durumda değil."

"Türkiye, temiz spor konusunda Avrupa'da örnek ülke olma hedefiyle çalışmalarını yürütmekte"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ise futbolda bahis soruşturmasına ilişkin, "Muhalefet 'bahis skandalı' var dedi. 1 Kasım 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı eylem planı şu anda yürürlüktedir. MASAK, BTK, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı koordinasyonu ile geniş çaplı bir operasyon halihazırda yürütülmektedir. Blok zincir tabanlı oyuncu kimlik numarası tamamlanmıştır. 'İddaa blok zincir sistemi' devreye alınmaktadır. Türkiye, temiz spor konusunda Avrupa'da örnek ülke olma hedefiyle çalışmalarını yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

"Birileri ısrarla ortalığı yıkmaya çalışıyor 'barınma krizi var' diye"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise muhalefet milletvekillerinin KYK yurtlarına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. "Bu yıl yurt için kredi yurtlara başvurmuş öğrencilerin Başvuruların yüzde 97'sini karşılamış bir sistemin olduğu bir ülkede şu cümleyi kuruyorlar. Komik duruma düşmeyin" diyen Yegin şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük yurt altyapısını, yönetimini, sistemini, yurtlardaki her şeyi kurmuşuz. Yurtlarda konaklama dışında kültür, sanat, spor, eğitim ve benzeri birçok faaliyette yurtları en işlevsel kullanan, gençlerine en geniş desteği sunan ülkeler arasına girmişiz. Ama birileri ısrarla ortalığı yıkmaya çalışıyor. 'Barınma sorunu var' diye, 'Barınma krizi var' diye... Ama yıkamıyorlar. Neden? Çünkü gençlerin böyle bir gündemi yok arkadaşlar. Sizin burada yaptığınız bu yurt krizi yaygarasının gençlerde bir karşılığı yok çünkü yüzde 97'si yerleşmiş. Şimdi, 'Yurtlarda insani olmayan şartlar varmış, kirlilik oranları almış başını gidiyormuş, güvenlik yokmuş...', 'Yok köşeye bir döşek atarak oranın yurt binası olduğunu sanıyormuşuz.' denildi. Ben buna yazıklar olsun diyorum. Köşeye döşekler nerede atılıyor bilemem. Buralar dernek yurtları, buralar başka evlerin yurtları, örgüt kampları değil. Burası Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları. Tertemiz yerler buralar arkadaşlar. En pahalı KYK yurduna aylık verilen bin 750 lira."