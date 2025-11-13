2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, gençlerin giderek artan umutsuzluğuna ve ekonomik zorluklara dikkat çekti. Usta, "Gençlerimiz çok mutsuz, ülkeyi terk etmek istiyor. Gençlerin Türkiye'deki ruh halini, neden bu kadar karamsar olduklarını anlamak ve buna göre politika belirlemek Bakanlığın en temel görevidir" dedi. Bakanlık tarafından verilen burs miktarının yetersizliğine de değinen Usta, "Siz Maliye Bakanı değilsiniz Sayın Bakan, siz Gençlik ve Spor Bakanısınız. Çatır çatır pazarlığını yapıp bu parayı alacaksınız. Maliye keser, siz istemek zorundasınız. Gençliğin hakkını savunmanız lazım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Komisyon'daki konuşmasına "Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlığı konuşuyoruz" diyerek başladı. Usta, Türkiye'de gençlerin büyük bir kısmının gelecek umudunu kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Gençlerimiz çok mutsuz. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Bununla ilgili birçok anket, çalışma var. Hepsini görüyoruz ama asıl merak ettiğim şu Sayın Bakan; siz bu konuda bilimsel bir çalışma yaptırdınız mı? Gençlerin Türkiye'deki ruh hali nedir? Niye bu kadar karamsarlar? Niye bu ülkeyi kalıcı olarak terk etmek istiyorlar? Hukuksuzluktan, baskıdan, mülakatlardaki haksızlıklardan, hayvanlara ve çevreye saygı gösterilmemesinden şikayet ediyorlar. Ama bu tabloyu sizin de bilimsel olarak tespit etmeniz ve politikalarınızı buna göre belirlemeniz gerekir."

Usta, Türkiye'nin en önemli varlığının genç nüfus olduğuna vurgu yaparak, "Genç nüfusumuz OECD ortalamasının 4 puan üzerinde. Bu bizim en önemli gücümüz ama bu fırsatı kaçırıyoruz" dedi.

"Gençler mafya, bahis ve uyuşturucu tuzağında"

Usta, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin oranının yüzde 26'ya ulaştığını belirtti. OECD ortalamasının yüzde 12 olduğunu söyleyen Usta, "Okuyan gençler bin bir sıkıntı içinde okuyor, mezun olanlar iş bulamıyor. Okuyamayanlar ise mafyanın eline düşüyor. Artık çocuk yaşta mafyaya katılımın özendirildiği bir dönemdeyiz. Kolay para kazanmanın yolları sosyal medyada anlatılıyor, gençler çaresizlik içinde oraya kayıyor. Uyuşturucu ve diğer bağımlılıklar da alarm veriyor" diye konuştu.

Türkiye'de "ev gençleri" kavramının dünya literatürüne girdiğini söyleyen Usta, "Eğitimde olmayan, istihdamda olmayan, mafyaya da katılmamış ama evde oturan gençlerimiz var. Böyle bir göstergenin oluşması bile ülkenin halini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Burs 12 yılda 93 dönerden 13 dönere düştü"

İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine atıfta bulunan Usta, İstanbul'da özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyetinin 22 bin 920 lira olduğunu, buna karşın bursun sadece 3 bin lira olduğunu söyledi. "Arada 13 bin 300 lira açık var. Bu çocuğa ne diyeceğiz, 'okuma mı' diyeceğiz, 'çalış, başka işlere bulaş' mı diyeceğiz?" diyen Usta, bursların yetersizliğine dikkat çekti.

Usta'dan "tavuk döner endeksi"

Usta, öğrencilerin geçim sıkıntısını "tavuk döner endeksi" üzerinden, "2013 yılında KYK bursuyla 93 tavuk döner alınabiliyordu. 2019'da bu sayı 69'a, bugün ise 13'e düştü. 93'ten 13'e… Bu çocuklar ne yiyecek, ne içecek? Et döneri geçtim, dürüm tavuk döner bile lüks oldu" diye anlattı.

Burs ve harçlıkların milli gelire oranının 2016 yılında yüzde 0,12 iken bugün yarıya indiğini belirten Usta, "Bütçe payı olarak da aynı şekilde düşmüş durumda. Siz Maliye Bakanı değilsiniz Sayın Bakan, siz Gençlik ve Spor Bakanısınız. Çatır çatır pazarlığını yapıp bu parayı alacaksınız. Maliye keser, siz istemek zorundasınız. Gençliğin hakkını savunmanız lazım" diye konuştu.

"Kim olsa yurt dışına gider, benim kızım da gitti"

Türkiye'de beyin göçünün her geçen gün arttığını belirten Usta, "Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının yüzde 15'i, işletme mühendisliği mezunlarının yüzde 11'i, fizik ve biyokimya mezunlarının yüzde 10'u yurt dışına gidiyor. Bu beyin göçüdür. Yazıktır, günahtır. Biz yetiştiriyoruz, onlar başka ülkelere hizmet ediyor. Bu çocukları suçlayamayız, kim olsa gider" dedi.

Kendi kızının da yurt dışına gittiğini söyleyen Usta, "Ben bir Türk milliyetçisiyim ama kızım da doktor olarak yurt dışına gitti. Mani olamıyorsun. İçim kan ağlayarak söylüyorum. Bu tabloyu çözmek sizin sorumluluğunuzda Sayın Bakan" ifadesini kullandı.

Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin bağımlılıkla mücadele konusunda yetersiz olduğunu vurguladı. "Bağımlılıkla mücadele programında sadece sigara ve alkolle ilgili iki gösterge var. ya bu ülkede başka bağımlılık yok mu? Uyuşturucu bağımlılığı ortaokul seviyesine düştü. Ama performans kriteri olarak bile konmamış" dedi.