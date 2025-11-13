2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

Haber: Ogün AKKAYA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri için toplandı.

"Allah, şehitlerimizin mekanını cennet etsin, ailelerine, yakınlarına sabır ihsan etsin"

Komisyonda bakanlığın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerine "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Acımız çok büyük. Allah, şehitlerimizin mekanını cennet etsin, ailelerine, yakınlarına sabır ihsan etsin" ifadelerini kullanarak başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 300 milyar 302 milyon lira

Bakanlığın 2026 yılı bütçe teklifinin 300 milyar 302 milyon 192 bin TL olarak belirlendiğini açıklayan Bak, bu tutarın 59 milyon TL'sinin Bağımlılıkla Mücadele, 14 milyar TL'sinin Gençlik, 45 milyar TL'sinin Sporun Geliştirilmesi, 236 milyar TL'sinin Yükseköğretim Hizmetleri ve yaklaşık 5 milyar TL'sinin Yönetim ve Destek Programı için ayrıldığını bildirdi. Bakanlığın 2026 yılı bütçe teklifinin 300 milyar 302 milyon 192 bin TL olarak belirlendiğini açıklayan Bak, bu tutarın 59 milyon TL'sinin Bağımlılıkla Mücadele, 14 milyar TL'sinin Gençlik, 45 milyar TL'sinin Sporun Geliştirilmesi, 236 milyar TL'sinin Yükseköğretim Hizmetleri ve yaklaşık 5 milyar TL'sinin Yönetim ve Destek Programı için ayrıldığını bildirdi.

"2002'de 9 olan gençlik kampı sayısı 43'e ulaştı"

Gençlere yönelik hizmetleri anlatan Bak, 2002'de yalnızca 9 gençlik merkezinin bulunduğunu, bugün bu sayının 559'a, gençlik kamplarının ise 43'e ulaştığını söyledi. Gençlerin ücretsiz olarak bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarında faaliyetlere katıldığını belirtti. Bak, "Bu yıl 253 bin 328 gencimizi kamplarımızda ağırladık; 2028 yılına kadar 1 milyon genci 'Bir Kardeşlik İklimi' temasıyla misafir etmeyi hedefliyoruz" dedi.

ÜNİDES Programı kapsamında 4 bin 444 projeye 338 milyon TL destek sağlandığını; Deneyap Atölyeleri'nde 81 ilde 35 binden fazla gencin robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi aldığını belirtti.

Bak, "Üniversiteli gençler için başlattığımız ÜNİDES Programı ile 75 bin TL yerel, 125 bin TL ulusal proje desteği sağlıyoruz. 2025–2026 dönemi için yerel projeleri 75 bin TL'ye ulusal projeleri ise 125 bin TL'ye kadar destek sağlıyoruz. ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 3017 yerel, 1427 ulusal olmak üzere tam 4 bin 444 projeye 338 Milyon 260 bin TL destek sağladık" ifadelerini kullandı. Bak, ayrıca "GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi" projesiyle gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"371 binden fazla gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verdik"

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadeleye özel önem verdiklerini vurgulayarak, bu kapsamda Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu ifade etti. "Bağımlılıkla mücadele, Bakanlığımızın en temel önceliklerinden biridir. Spor, bağımlılıkla mücadelede en güçlü koruyucu ve önleyici unsurdur" diyen Bak, 371 binden fazla gence bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildiğini söyledi.

"Bin 800 antrenörümüz aracılığıyla engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik"

Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttükleri GSB Engelsiz Spor Okulları projelerinin bu yıl da devam ettiğini hatırlatan Bak, "Bedensel, Görme, İşitme Engelliler ve Özel Sporcular Federasyonları iş birliğiyle eğitim verdiğimiz bin 800 antrenörümüz aracılığıyla engelli bireylerin spora aktif katılımını teşvik ettik. 2025 yılı itibarıyla 6 bin 210 kadın, 7 bin 105 erkek olmak üzere 13 bin 315 engelli vatandaşımız bu çalışmadan istifade etti" diye konuştu.

"Deprem bölgesinde 840 tesisin yapımı için 23 milyar lira harcama yaptık"

Deprem bölgesindeki yatırımlar hakkında bilgi veren Bak, 11 ilde 840 tesisin yapımı için toplam 23 milyar 726 milyon TL harcama yapıldığını belirtti. Bak, "Bu yatırımlar sadece binalar değil, gençlerimizin umudu, milletimizin yeniden ayağa kalkma iradesidir" dedi.

Kredi ve yurt hizmetlerinde kapasitenin 2002'den bu yana yüzde 551 oranında arttığını kaydeden Bak, "Bugün 81 il, 271 ilçe ve KKTC'de toplam 880 yurt ve 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz" dedi.

Bak, 2025 yılı itibarıyla lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL burs ve kredi ödemesi yapıldığını, milli sporculara da bursun üç katı destek verildiğini ifade etti. Spor yatırımlarına ilişkin bilgi veren Bak, "23 yılda 10 bin 693 spor tesisini ülkemizin dört bir yanına kazandırdık" dedi.

Lisanslı sporcu sayısının 2002'de 278 binden 17,8 milyona çıktığını, sporcuların 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla uluslararası organizasyonlarda 5 bin 197 madalya kazandığını belirtti. Bak ayrıca Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağını, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerinin de Türkiye'de oynanacağını hatırlattı.

"Toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin geleceği korunmaktadır"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncelikle mücadele alanlarından birinin de yasa dışı bahis olduğunu söyleyen ekleyen Bakan Bak, bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi, el koyma ve teknik izleme gibi yasal düzenlemelerle "etkin" bir denetim mekanizmasının oluşturulduğunu belirtti. Bakan Bak, "1 Kasım 2025 tarihli genelgeyle yürürlüğe giren eylem planı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığımızın kararlı iradesi ve tüm kamu kurumlarımızın iş birliğiyle kapsamlı bir mücadele yürütülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na, MASAK'tan BTK'ya kadar çok sayıda kurumun koordineli çalışmasıyla yasa dışı bahis gelirlerinin terör ve organize suç yapılarına aktarılmasının önüne geçilmekte; toplum sağlığı, kamu düzeni ve gençlerimizin

geleceği korunmaktadır" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hazırladığımız bu bütçe, gençlerimizin geleceğine duyduğumuz inancın yansımasıdır. Her kuruşunu gençlerimiz için en doğru ve faydalı şekilde kullanmak boynumuzun borcudur" dedi.