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Noterlik ücretlerine yeni yılda büyük zam geliyor

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, taşınmaz satış sözleşmeleri ve çeşitli noter işlemleri için yeni ücretleri belirledi. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlemesi durumunda, satış değerinin binde biri oranında ücret alacak. Ayrıca, vasiyetname düzenleme ücreti 2.016 lira olarak belirlendi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 2025 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 61,12 lira yazı ücreti alacak.

Noterlik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan tarifeye göre, noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik işleminde 44,56 liradan az olamayacak. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.

VASİYETNAME DÜZENLEM ÜCRETİ 2 BİN 16 LİRA

Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinde ise 2.016,38 lira düzenleme ücreti alınacak. İşlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi, bu ücretin üçte biri oranında ücrete tabi olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücretiyle düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret talep edilecek.

YAZI ÜCRETİ HER SAYFA İÇİN 61,12 LİRA

Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 61,12 lira yazı ücreti alacak. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yazı ücreti alınacak. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmayacak.

ÇEVİRME ÜCRETİ

Noterlik Kanunu'nun 103'üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 505,81 lira çevirme ücreti istenecek. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınacak.

KARŞILAŞTIRMA ÜCRETİ

Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılması ücreti ise sayfa başına 61,12 lira olacak.

TESCİL ÜCRETİ

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 19,12 lira tescil ücreti talep edilecek.

EMANETLERİN SAKLANMASI ÜCRETİ

Noterler, saklayacakları emanetler için maktu olarak yıllık 141,18 lira ücret alacak. Tutanakla yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti istenecek.

DEFTER ONAYLAMA ÜCRETİ

Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan 19,10 lira, 100 sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 7,16 lira onaylama ücreti alınabilecek. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olduğu takdirde ücret alınmayacak, 50 ve daha fazla olduğunda 7,16 lira ücret talep edilecek. Noterlerin, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için bildirim ücreti 19,10 lira olacak.

YOL ÖDENEĞİ

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55'inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 242,12 lira yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 2.218,22 lira yol ödeneği alacak.

ARACILIK ÜCRETİ

Aracılıkta ise aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 13,64 lira aracılık ücreti talep edecek. Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti tarifenin ilgili hükümleri doğrultusunda ücretlendirilecek.

ELEKTRONİK İŞLEMLER

Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınacak. Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin ilgili hükümleri doğrultusunda alınacak. Tespiti yapılan verinin 1 MB'a kadar olan kısmı için 27,27 TL, sonraki her 1 MB için ise 13,64 lira ücret alınacak.

Noterlik ücretlerine yeni yılda büyük zam geliyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVatan Daş:

Bu memlekette ekmek bile cep yakarken cebi yakman birşey kaldı mı.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

oturdukları yerden para kazanan bu noter güruhuna devlet dur demeli, neye göre zam ? kağıda mürekkebe zammı geldi?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAli:

Çok iyi oluyor Zamları geçirin. Ev sahipleri de %20 den fazla zam yapmasınlar. Silktiniz bayılttınız lan ortalığı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

AKP ve cumhur ittifakı seçmenleri....AKP'yi iktidar yaparak çok büyük hata yaptıklarını anlayacaklar.. umarım önümüzdeki seçimde aynı hatayı tekrar etmezler..

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Haber YorumlarıAlkurt:

Türk Milletinin sırtından kazananlar...

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