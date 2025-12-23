Haberler

Türkiye'de 2025'te, 152 bin 331 düzensiz göçmen, 10 bin 883 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme:
Türk İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılının 18 Aralık itibarıyla Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 152 bin 331'e ulaşırken, bunların 42 bin 202'si Afganistan, 21 bin 117'si Suriye uyruklu. Ayrıca, 10 bin 883 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

TÜRKİYE'de bu yıl 42 bin 202'si Afganistan, 21 bin 117'si Suriye uyruklu olmak üzere 152 bin 331 düzensiz göçmen, 10 bin 883 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ekonomik ve siyasi kriz, sosyal çatışma, savaş gibi faktörler nedeniyle yaşam standardı daha yüksek ülkelere gitmeyi arzulayanların hedef ülkesi haline gelen Türkiye'de bu yıl 18 Aralık itibarıyla 152 bin 331 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, yakalanan düzensiz göçmenler arasında ilk 10 uyruk sırasıyla Afganistan, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Fas, Irak, Mısır, Sudan ve Yemen oldu.

2014'TEN SONRA ARTTI

Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısında 2014'ten sonra hızlı artış oldu. 2014'te 58 bin 647 düzensiz göçmen yakalanırken, 2015'te bu sayı 146 bin 485'e, 2018'te 268 bin 3'e, 2019'da 454 bin 662'ye yükseldi. 2020'de 122 bin 302 olan düzensiz göçmen sayısı artarak, 2022'de 285 bin 27, 2023'te 254 bin 8, 2024'te 22 bin 831 olarak kayıtlara geçti.

AFGANİSTAN, SURİYE, ÖZBEKİSTAN

Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruğuna göre sayısı şöyle;

"Afganistan 42 bin 202, Suriye 21 bin 117, Özbekistan 13 bin 30, Türkmenistan 10 bin 467, İran 8 bin 893, Fas 7 bin 594, Irak 6 bin 666, Mısır 4 bin 985, Sudan 3 bin 114, Yemen 2 bin 782, diğer ülke uyruklu 31 bin 481."

10 BİN 883 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Maddi menfaat elde etmek amacıyla, yasal olmayan yollardan bir yabancıyı Türkiye'ye sokan, kalmasına imkan sağlayan veya ülkeden çıkaran göçmen kaçakçısı sayısı da arttı. Türkiye'de 18 Aralık itibarıyla yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 10 bin 883 olarak kayıtlara geçti. Yakalanan göçmen kaçakçısı sayısında 2014'ten sonra hızlı artış oldu. 2014'te 1506 olan yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 2015'te 4 bin 471'e, 2019'da ise 9 bin 102'ye yükseldi. Bu sayı 2023'te 10 bin 482, 2024'te 13 bin 601 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
