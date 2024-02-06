2023 Yılında 34 Dev Panda Yavrusu Yetiştirildi

CHENGDU, 6 Şubat (Xinhua) -- 2023 yılında Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü tarafından toplam 34 dev panda yavrusu yetiştirildi. Pazar günü merkezlerdeki dev pandalarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti.