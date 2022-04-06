20 yıl önce kaçırılan market işletmecisi için özel ekip kuruldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yıl önce o dönem 30 yaşındayken, evinin önünden zorla otomobile bindirilip, kaçırılan market işletmecisi Osman Dikici'nin dosyası yeniden açıldı. Polis, kayıp Dikici'nin bulunması için özel ekip kurdu. Dikici'nin babası Kemal Dikici (69), "En azından öldürülmüşse de yeri söylensin. Hiç değilse mezarı olur" diyerek, oğlunun ölü ya da diri yerini bilenlere çağrıda bulundu. Anne Fatma Dikici (66) de "Artık sabrımız kalmadı" dedi.

Karşıyaka'da market işleten Osman Dikici, 2002 yılının haziran ayında evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı. Bir daha da Osman Dikici'den haber alınamadı. Oğlunun bulunması için çalmadık kapı bırakmayan, bu uğurda tüm birikimini harcayan Kemal Dikici'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Aramalar sırasında çok sayıda asılsız ihbar yapıldı. Aradan geçen zamana rağmen İzmir polisinin zaman zaman yaptığı araştırmalardan da bir sonuç elde edilemedi.

Gözü yaşlı anne Fatma Dikici de, "Oğlumdan 20 yıla yakın zamandır haber alamadık. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Kaçıran kişi biliyor akıbetini. Çocuğuma ne yaptı, ne etti söylesin. Ben eminim Bülent U. oğlumun yerini biliyor. Adalet yerini bulsun. Çok özledim evladımı. 20 yıldır gözüm kapıda, pencereden ayrılmıyor. Gözümde yaş kurudu. Sabrımız kalmadı" dedi.