19 Mayıs, Avrupa'da Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avrupa'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu tarafından Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ofisinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatik ve askeri erkan ile Türk toplumundan davetliler katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, AB'nin gençlere yönelik Erasmus, Avrupa Dayanışma Programı, Jean Monnet, College of Europe, AB Komisyonunda Blue Book stajları, Avrupa Parlamentosunda Schuman stajları gibi programları hakkında bilgiler verdi.

Kaymakcı, bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'den gençlerin AB'de hak ettiği yerlere gelmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerinde yerleşik gençlere Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin yolunun içinde bulundukları topluma entegre olmak olacağını söyledi.

Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar da 19 Mayıs'ın Türk milletinin kaderinde dönüm noktası teşkil ettiğini dile getirerek, dış temsilciliklerde yapılan kutlamaların Türk milletinin birliğini, kimliğini güçlü tutabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Çakar, Belçika'da yerleşik gençlere hitaben, "Köklerinizde taşıdığınız kültürel miras, milli değeriniz, tarih bilinciniz sizleri hem içinde yaşadığınız toplumun aktif bireyleri hem Türk milletinin temsilcisi yapmaktadır." diyerek, Türk gençlerinin başarılarıyla iftihar ettiklerini vurguladı.

Ev sahibi Başkonsolos Onur Sevim de Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın önemine değindi.

Ardından Brüksel Özgür Üniversitesinden Ayşegül Karakaya, Liege Üniversitesinden Zeynep Eryılmaz, Leuven Üniversitesinden Oğuzhan Bahadır Arı, TOBB stajyeri Gözde Karaer kendi deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik, Dillere Destan Folklor grubu ve Türk Halk Müziği korosunun gösterileriyle sonlandı.

Romanya'da Atatürk büstünde tören düzenlendi

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından da Bükreş'teki Atatürk büstü önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir tören gerçekleştirildi.

Törende Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Azerbaycan'ın Bükreş Büyükelçisi Gudsi Osmanov, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğine bağlı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk büstüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu ve her iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Altan günün anlam ve önemini belirten bir hitapta bulundu.

Kosova

Kosova'da görev yapan Mehmetçik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde etkinlik düzenledi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda yapılan etkinliğe, Kosova'da görevli Türk kurumlarının temsilcileriyle ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 700'den fazla öğrenci katıldı.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında yapılan spor müsabakalarında ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun konserinde doyasıya eğlendi.

Spor müsabakalarında başarılı olan öğrencilere davetliler tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

Öte yandan, Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneği de Prizren'in merkezindeki tarihi Şadırvan Meydanı'nda düzenlediği halk dansları etkinliğiyle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

İsviçre

İsviçre'nin Bern Büyükelçiliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir program düzenlendi.

Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, İsviçre Türk Öğrenci Derneği katkılarıyla Türkiye'nin Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarının katılımlarıyla hep birlikte kutladık." denildi.