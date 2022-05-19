19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Haberler

Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Taraklı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaali Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde, şiirler okundu, gösteriler düzenlendi.

Programa, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Kaynarca

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti.

Törene, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hilmi Atasever, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gençler ve vatandaşlar katıldı.

Programda şiirler okundu, sportif ve kültürel etkinlikler yapıldı, protokol üyeleri ok atışı gerçekleştirdi.

Ferizli

Ferizli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, Ferizli Spor Salonu'nda devam etti.

Programda şiirler okundu, spor ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilçede bisiklet turu da yapıldı.

Taraklı

Taraklı'da düzenlenen tören, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Spor salonunda devam eden programda, Taraklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Gürol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından spor ve kültürel etkinlikler yapıldı.

Törene, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.