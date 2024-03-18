Gaziantep'te Liseli Öğrencilerden Çanakkale Tiyatro Gösterisi

Gaziantep'te liseli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Müzesi'nde Ayintap Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri tarafından "Son Kale Çanakkale" tiyatro oyununu sahnelendi.

Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, rol alan öğrencilere oyunda gösterdikleri başarıdan dolayı hediye ve çiçek takdim etti.

Öğrencileri izlemeye gelen aileleri, oyunu gözyaşlarıyla izlediler.