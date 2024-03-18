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Gaziantep'te Liseli Öğrencilerden Çanakkale Tiyatro Gösterisi

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Gaziantep'te Ayintap Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla 'Son Kale Çanakkale' tiyatro oyununu sahneledi. Oyunun sonunda öğrencilere başarılarından dolayı hediye ve çiçek takdim edildi. Aileler ise oyunu gözyaşlarıyla izledi.

Gaziantep'te liseli öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro gösterisi düzenledi.

Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması ve Müzesi'nde Ayintap Anadolu Lisesi tiyatro kulübü öğrencileri tarafından "Son Kale Çanakkale" tiyatro oyununu sahnelendi.

Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, rol alan öğrencilere oyunda gösterdikleri başarıdan dolayı hediye ve çiçek takdim etti.

Öğrencileri izlemeye gelen aileleri, oyunu gözyaşlarıyla izlediler.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Çanakkale 18 Mart Kültür Güncel Haberler

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