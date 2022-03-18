HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde tören düzenlendi.

Törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin kahraman askerlerin cihanı hayrete düşüren iman ve kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Muharebelerle on binlerce vatan evladının şehit düşmesinin tarih sayfalarına vurulmuş bir mühür olduğuna işaret eden Kılıç, "Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu mücadelede yer alan kahraman Türk ordusunun mensupları ile vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla anıyorum." dedi.

Törene Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kavak

Kavak ilçesinde Atatürk Meydanı'ndaki törende Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kahramanlık şiirlerinin okunmasının ardından şehir merkezi mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi, Yörgüç Paşa Camisi müezzini Murat Ünal'ın Kur'an tilavetinin ardından Müftü Yakup Belen tarafından dua edildi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak Asayiş Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Havza

İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen program, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende anıta konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından yapıldı.

Törenin ardından ilçe mezarlığında Kur'an okundu, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile protokol üyeleri katıldı.

Ladik

Ladik İlçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okundu, Çanakkale şehitleri için dua edildi.

Sabah namazı sonrası vatandaşlara, vatanını savunmak için zor şartlarda mücadele veren askerlerin yemeği olan buğday çorbası, şekersiz üzüm hoşafı ile tayın ekmeği ikram edildi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Çanakkale Savaşı'nın sıradan bir savaş olmadığını vurgulayarak, "Çanakkale'de ecdadımızın savaş esnasında yedikleri yemekleri temsilen sabah namazı sonrası ikram ettik. Bu vatanın bu şekilde kazanıldığını halkımıza hatırlattık." diye konuştu.