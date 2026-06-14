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Taiwan Boğazı'nın İki Yakasındaki Şirketler, 18. Boğaz Forumu'nda Bir Araya Geldi

Taiwan Boğazı'nın İki Yakasındaki Şirketler, 18. Boğaz Forumu'nda Bir Araya Geldi
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Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen 18. Boğaz Forumu'nda anakara şirketleri ile Tayvanlı iş dünyası temsilcileri, tarım ve balıkçılık ürünleri ticaretini kapsayan işbirliği anlaşmaları imzaladı. Forum, 10 maddelik politika paketi kapsamında iki yakadaki ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

XİAMEN, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletindeki sahil kenti Xiamen'da düzenlenen 18. Boğaz Forumu, Çin anakarasından şirketler ile Taiwan'ın çeşitli bölgelerinden iş dünyası temsilcilerini ve ticaret birliklerini bir araya getirdi. Taraflar, boğazın iki yakası arasındaki ekonomik ilişkiler ile ticareti genişletmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Anlaşmalara göre anakara şirketleri, Taiwan'daki Taitung, Yunlin ve Nantou gibi kent ve ilçelerde üretilen atemoya, pomelo meyveleri ve çay dahil çeşitli özel tarım ve balıkçılık ürünlerini satın alacak.

Etkinlik, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi tarafından nisan ayında açıklanan ve Taiwan Boğazı'nda karşılıklı ilişkileri ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan 10 maddelik politika ve önlem paketini tanıtmak üzere düzenlendi. Paket ile Taiwanlı soydaşların pratik ihtiyaçlarını karşılamak ve gençler, çiftçiler, balıkçılar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere fayda sağlamak hedefleniyor.

ÇKP Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi ve Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Başkanı Song Tao yaptığı konuşmada Taiwan'ın geleceğinin, Çin anakarasının kalkınması ve ilerlemesine, anavatanın yeniden birleşmesine ve gücüne bağlı olduğunu ifade etti.

Song, boğazın her iki yakasındaki insanları, Çin ulusunun genel çıkarlarını gözetmeye, boğazın iki yakası arasında entegre kalkınmayı derinleştirmeye ve ulusal yeniden birleşme hedefine doğru çalışmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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