17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'nda Sürdürülebilir Biyoekonomi Tartışıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Almanya'da düzenlenen 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı.

Bağcı, Küresel Gıda ve Tarım Forumu (GFFA) kapsamında gerçekleştirilen konferansta, Moldova Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanı Ludmila Catlabuga, Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, tarımda bilgi paylaşımı ve ticareti artırmaya yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Bağcı, Türkiye ile tarım alanındaki mevcut ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla konferansa katılan diğer ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulundu.

Ahmet Bağcı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Bölgesel Program Lideri Raimund Jehle ile de görüştü.

Biyoekonomi

17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı, bu sene "Sürdürülebilir Biyoekonomiyi Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştirildi.

Konferansa 77 ülkeden tarım bakanları, bakan yardımcıları iş insanları, bilim ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Konferans kapsamındaki oturumlarda, sürdürülebilir biyokütle üretimi, biyokütlenin sürdürülebilir kullanımı, ağırlaşan iklim kriziyle mücadele, inovasyonun artırılması ve sürdürülebilir bir biyo ekonomi için adil çerçeve koşullarının sağlanması tartışıldı.

Sonuç bildirgesi

Küresel Gıda ve Tarım Forumu'nun en önemli siyasi etkinliği 17. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'nın ardından 34 maddelik sonuç bildirgesi de yayımlandı.

Dünyada gıda güvenliği ve beslenme üzerinde etkileri olan artan çatışmalardan büyük endişe duyulduğu belirtilen bildirgede, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Filistin, (özellikle Gazze) Yemen ve Lübnan gibi çatışma bölgelerindeki sivillerin güvenilir, sürekli, yeterli ve engelsiz bir şekilde gıdaya erişimine duyulan ihtiyaç" vurgulandı.

Bildirgede, sürdürülebilir bir biyoekonominin yenilenebilir kaynakları içeren ve gezegene saygılı sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerine ulaşılmasına bir katkı olarak, sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı bir döngüsel ekonomi ile birlikte dünya ekonomisini dönüştürmede kilit öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Konferansın sonuç bildirgesinde, "Gıda ve gıda dışı uygulamalar için biyokütleye olan yüksek talebin, arazi veya su gibi doğal kaynakların kullanımı konusunda farklı son kullanıcılar arasında rekabet oluşturarak çıkar çatışmalarına yol açabileceğini kabul ediyoruz. Bu çatışmaları önlememiz ve arabuluculuk yapmamız gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, yerel ve kırsal toplulukların sürdürülebilir biyoekonominin sağladığı fırsatlardan yararlandığı biyoekonomi ürünleri için sürdürülebilir, kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir değer zincirleri çağrısında bulunuldu.

Tarım bakanlarının sürdürülebilir biyoekonomiyi ortaklaşa ilerletme konusunda mutabık kaldığının belirtildiği bildirgede, bakanların sürdürülebilir biyoekonominin küresel gıda güvenliğine katkısını güçlendirmeyi, biyoçeşitliliği korumayı ve iklim değişikliğini azaltmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Bakanların sürdürülebilir biyoekonominin küresel gıda güvenliğine katkısını güçlendirmeyi, biyoçeşitliliği korumayı ve iklim değişikliğini azaltmayı taahhüt ettiği de bildirgede yer aldı.