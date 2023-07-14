15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için yurt genelinde 81 ildeki 84 camide Mevlid-i Şerif okutulacak.
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz şehitleri için yarın 81 ildeki 84 tarihi camide mevlit okutulacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için yarın yurt genelinde 81 ildeki 84 camide Mevlid-i Şerif okutulacak. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "15 Temmuz 2016 günü FETÖ'nün hain darbe girişimine geçit vermeyen kahramanlarımızdan şehit düşen kardeşlerimizin ruhuna 81 ilimizde Mevlid-i Şerif okutacağız. 251 demokrasi şehidimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.15 Temmuz günü Mevlid-i Şerif okutulacak tarihi camiiler arasında; Adana Ramazanoğlu Camii, Ankara Zincirli Camii, Antalya Muratpaşa Camii, Balıkesir Yıldırım Camii, Bitlis Ulu Camii, Bursa Orhan Camii, Diyarbakır Ulu Camii, Edirne Üç Şerefeli Camii, Erzurum Lalapaşa Camii, Kahramanmaraş Mağralı Camii, Hatay İskenderun Kaptanpaşa Camii, İstanbul Fatih Camii, Eminönü (Yeni) Camii, Eyüpsultan Camii, Mihrimah Sultan Camii, İzmir Hisar Camii, Kastamonu Küpçiğez Camii, Kayseri Cami-i Kebir Camii, Konya Sultan Selim Camii, Malatya Kernek Karagözlüler Camii, Samsun Büyük Camii, Sivas Ulu Camii, Şanlıurfa Halil-Ür Rahman Camii ve Trabzon Ortahisar Gülbahar Hatun Camii yer alıyor.