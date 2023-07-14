15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz şehitleri için yarın 81 ildeki 84 tarihi camide mevlit okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için yarın yurt genelinde 81 ildeki 84 camide Mevlid-i Şerif okutulacak. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "15 Temmuz 2016 günü FETÖ'nün hain darbe girişimine geçit vermeyen kahramanlarımızdan şehit düşen kardeşlerimizin ruhuna 81 ilimizde Mevlid-i Şerif okutacağız. 251 demokrasi şehidimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.