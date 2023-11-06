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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI

45. İSTANBUL Maratonu için sabah saatlerinde trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat 15.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe açıldı.