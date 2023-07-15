15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler dualarla anıldı. Anıtı ziyaret eden vatandaşlar ve şehit yakınları dualar etti, selalar okundu. Ayrıca, anıta gelen ziyaretçilerin duygusal ifadeleri yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. 34 vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtta şehitler için dualar edildi, selalar okundu. <15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitler dualarla anıldı. Şehit yakınlarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kuranı Kerim ve selalar okundu.