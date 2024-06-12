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Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba?

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Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la oynayacak. Mücadele Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba?

Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı başlıyor. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları galibiyet için parkeye çıkıyor. Puan sıralamasında aldığı üst üste galibiyetlerle 5. basamağa kadar yükselen Ay-yıldızlılar, Japonya, İtalya, Brezilya gibi rakiplerini yakalamayı hedefliyor. Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye- Tayland Maçı, 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını yarın Tayland ile yapacak.

Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Tayland, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, Hong Kong'da, Hong Kong Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ZEHRA GÜNEŞ NEDEN YOK?

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Hong Kong Tayland Gündem Spor Haberler

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