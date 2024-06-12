Maaşlar erken ödenecek mi 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Maaşlar erken ödenecek mi 2024? Sorusu merak ediliyor. Haziran ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Memur ve emekli maaşı bu ay erken yatar mı sorusu, gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Maaşlar erken ödenecek mi 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK Mİ 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme programı üzerinde çalışıyor. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini ve emekli ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini belirtti. Ayrıca, ödeme takviminin yakın zamanda Bakanlık tarafından açıklanacağını ifade etti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar için ikramiye ödeme programı da Bakanlık tarafından duyurulacak.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI 2024?

Haziran ayı memur maaşlarının, normalde her ayın 15'inde ödenmesi gerekiyor. Ancak bu ayın 15'i cumartesi gününe denk geliyor ve bayram arefesi olduğu için ödemelerin 10-14 Haziran haftasında yapılması bekleniyor.