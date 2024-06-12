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MOTORİNE ZAM VAR MI? Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine ne kadar zam gelecek?

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MOTORİNE ZAM VAR MI? Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine ne kadar zam gelecek? Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. Motorine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalar artıyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. MOTORİNE ZAM VAR MI? Akaryakıtta tabela değişiyor: Motorine ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 34 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 40 lira 55 kuruştan, Ankara'da ise 41 lira 60 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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