Üye Girişi
Haberler

15 İlde 25 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen balık hasadı ve balıklandırma etkinliği kapsamında, Elazığ dahil 15 ilde toplam 25 milyon yavru sazan su ile buluşturuldu. Vali Numan Hatipoğlu, bu etkinliğin su ürünleri ve balık üretimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

15 ilde 25 milyon yavru sazan suya bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ dahil 15 ilde 25 milyon yavru sazan sulara bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere 15 ilde toplamda 25 milyon yavru sazan su ile buluşturuldu. Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Su ürünlerinin önemli olduğunu belirten Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Fırat bizim gözbebeğimiz. Elazığ'da birleşerek Fırat adını alan bu muazzam su kaynağı ülkemize sayısız barajlar, enerji alanında hem de bölge anlamında bekletilebilir bir potansiyele sahip. Dolayısıyla bu anlamda çok önemlidir. Barajlarda ortaya çıkan su kaynakları, diğer taraftan üç tarafı denizlerle çevrili diyoruz. Balık üretiminde yetersiz olan ülkemizi daha iyi noktalara getirmek için Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok ciddi faaliyetleri var. Hızla gelişen bir sektör, ilimiz anlamında da büyük bir önem taşıyor. İlimizde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği ve aynı zamanda ihracat potansiyeli olan çok büyük bir özelliğe sahip. Sadece büyük barajlarımızı değil küçük baraj ve havzaların da korunması büyük önem taşıyor. Bu çerçevede bizim su ürünleri merkezimizde yapılan çalışmalarla çok muazzam bir şekilde balıklandırma çalışmaları yapılıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 47 ile buradan 53 buçuk milyona yakın yavru sazan balığı gönderilmiş. 2024 yılında ise 15 ilimize yaklaşık 25 milyon civarında sazan balığı gönderilecek. Tek devlet iki millet düsturu ile bir arada olduğumuz Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine buradan sazan balığının yavrularını göndereceğiz. Bu hem barajlarda ve göllerde ekosistemi koruma anlamında önem taşıyor. Aynı zamanda ekonomisine destek sağlamış oluyor. İç sularda balık üretiminin daha iyi noktalara ulaşması hayati önem taşıyor. Burada yapacağımız balıklandırma faaliyetinin hem ilimize hem de buradan göndereceğimiz barajların ve göllerin ahalisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan Elazığ'da üretilen 150 bin yavru sazan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Güncel

Numan Hatipoğlu Elazığ Tarım

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 4 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var? Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi? Beşiktaş itiraz edecek mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? TRT Spor yayın akışı! 3 Ekim Perşembe TRT Spor'da hangi maçlar var? Çerkezköy yangın ne oldu, söndürüldü mü? SON DAKİKA! Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ne oldu? Müdür Yardımcısı kim? Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title