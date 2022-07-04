"12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne başvurular başladı Bu yıl "adalet" teması ile 12. kez sinemaseverlerle buluşacak "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne başvurular başladı. Bu yıl "adalet" teması ile 12. kez sinemaseverlerle buluşacak "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"ne başvurular başladı. Festival komitesi, dünyadan ve Türkiye'den "adalet" konulu filmlerin yarışacağı "Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Uluslararası Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması" bölümlerine başvuruların açıldığını duyurdu. Yarışmalara son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlendi. İstanbul'da, 18-24 Kasım'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin yarışmalı bölümlerinin yönetmeliklerine ve başvurularına "www.icapff.com" adresi üzerinden erişilebilir. AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel Film Festivali Güncel Haberler

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