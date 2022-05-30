100 Bin Kelter İçin İmzalar Atıldı - Haberler

Yüklenici firmalar ile sözleşmesi imzalanan proje kapsamında 1 aylık üretim sürecinin ardından 100 bin kelter 10'ar adet olmak üzere 10 bin üreticiye dağıtılacak.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Kırsal kalkınma destek paketlerine bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışma ile Türkiye'deki kurutmalık üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün yüzde 20'sini üreten Manisa'da, üzüm üreticilerine 100 bin adet plastik kelter (sepet) desteğinde bulunacak. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve özellikle küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Üzüm Üreticilerini Destekleme Projesi' ile Manisalı üreticiye büyük bir destek daha sağlanmış olacak. Yüklenici firmalar ile sözleşmesi imzalanan proje kapsamında 1 aylık üretim sürecinin ardından 100 bin kelter, 10'ar adet olmak üzere 10 bin üreticiye dağıtılacak.

10 Bin Üreticiye Dağıtılacak

Proje ile ilgili bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla kırsala desteğimiz her geçen gün katlanarak devam ediyor. 2022 yılında Başkanımızın talimatıyla 70 milyon liralık kırsal desteği sağlanıyor. Taral doldurma istasyonları, gübre dağıtımı, yem tohumu dağıtımı, gölet yapımı, arıcılık, damızlık koç verilmesi gibi desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de üzüm üreticilerimize 100 bin adet kelter verilme işiydi. Bu işin ihale süreci tamamlandı. Yetkili firmalarla imzalar atıldı. 1 aylık üretim sürecinden sonra da toplam 100 bin kelter 10'ar taneden olmak kaydıyla 10 bin çiftçimize verilecek" dedi.

Kırsala Destek Katlanarak Devam Edecek

Zeytin üreticileri için de destekte bulunulacağını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, "Zeytin üreticilerimiz için 60 bin adet zeytin kasası dağıtımı sağlanacak. Zeytin kasası desteğimizde de 6 bin üreticimize ulaşacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla kırsala desteğimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu.

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