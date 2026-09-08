1. Ulusal Gayrimenkul Kongresi İTO'da düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bakanlığın, taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere bugüne kadar toplam 174 milyon lira idari yaptırım uygulandığını söyledi.

Gayrimenkul piyasasına ilişkin düzenlemeler, sektörde yapay zeka ve PropTech uygulamaları, gayrimenkul sektörüne yönelik finansman araçları, sektörün güncel meseleleri ve İstanbul'un gayrimenkul sektöründeki önemi, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen 1. Ulusal Gayrimenkul Kongresi'nde ele alındı.

Kongreye, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İstanbul Defterdarlığından yetkililer, finans kuruluşları, teknoloji şirketleri ve gayrimenkul sektöründen temsilciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kongredeki konuşmasında, göreve geldiklerinde özellikle otomotiv ve emlak sektörlerinde ilanlarla ilgili önemli tartışmalar bulunduğunu belirterek, fiyatların spekülatif olarak artırıldığı, olmayan ilanların verildiği ve bu yolla çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı yönünde şikayetler aldıklarını ifade etti.

Manipülatif fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini aktaran Gürcan şöyle konuştu:

"Sıkça fiyat artıran, ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarının yapılmasıyla ilgili takibimiz var. Burada da başta sadece emlakçılara ceza yazıyorduk ama mal sahipleri de bazen fiyat değişimiyle ilgili çok ısrarcı oluyorlar. Bu yüzden bir değişikliğe gidip mal sahiplerine de ceza yazmaya başladık. Bu kapsamda taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere bugüne kadar toplamda 174 milyon lira idari yaptırım uygulandı."

Gürcan ayrıca, sahte ilan ve spekülatif fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ticareti yetki belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, bu düzenlemeler sayesinde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılması, sektörde yoğun olarak yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Taşınmaz satışlarında güvenliği artırmaya yönelik Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Ekim'de başlayacağını belirten Gürcan, "Güvenli Ödeme Sistemi ilk gündeme geldiğinde biz bunu otomobilde uyguladık. Otomobilde şu anda çok iyi bir şekilde devam ediyor. Yakından takip ediyoruz. İlk 3 ayda biraz sıkıntılar yaşadık ama şu anda o sıkıntıların hiçbiri gündeme gelmiyor." şeklinde konuştu.

Gürcan, sistemin piyasayı kilitlemek veya zorlamak amacı taşımadığını, uygulamanın pilot bölgelerde denenerek hayata geçirileceğini, vadeli ve diğer satış türleri için muafiyetlerin sisteme tanımlanacağını ve temel amaçlarının satışlarda mağduriyet oluşmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında İstanbul'da 376 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüme katıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de konuşmasında, gayrimenkul sektörünün en önemli konuları arasında gördüğü kentsel dönüşüm, "Yüzyılın Konut Projesi" ve "Yarısı Bizden" kampanyalarına dikkati çekti.

Avdagiç, 2012'de başlayan kentsel dönüşüm sürecinde bugüne kadar İstanbul'da 1 milyon 275 bin bağımsız bölümün dönüşüme girdiğini, bunların 998 bininin tamamlandığını belirterek, sürecin yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getirdi.

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında da şu ana kadar İstanbul'da 376 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüme katıldığını aktaran Avdagiç, "Bu rakamlar çok önemli ama mutlaka hızlı ve etkili bir şekilde artırılması gereken rakamlar. Deprem ülkesiyiz, dolayısıyla bütün riskli yapılarımızı çok daha hızlı tamamlayacak şekilde planlamaya devam etmemiz gerek." diye konuştu.

Kamuoyunda büyük karşılık bulan "Yarısı Bizden" kampanyasının, kentsel dönüşüm ve bina yenilemelerine ciddi hareket getirdiğini ifade eden Avdagiç, konuya ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Sektörde bu yıl sonu bitecek "Yarısı Bizden" kampanyasının süresinin uzatılmasını talep etmiştik. Dün biliyorsunuz Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ve "Yarısı Bizden" kampanyasının süresinin, 31 Aralık 2027'ye kadar, yani bir yıl daha uzatıldığını ifade etti. Gerçekten İstanbullular olarak bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz, talep ettiğimiz bir konuydu. Ayrıca, İstanbul'da vatandaşlarla buluşturulacak 15 binlik konutun da ilk başvurularının önümüzdeki hafta 14 Eylül'de alınmaya başlanacağı ifade edildi. Dolayısıyla bu iki konu için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, sektör için hayırlı olmasını diliyoruz."

"Mevzuata uygun çalışan emlak işletmelerimiz korunmalı"

TÜGEM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akdoğan da konuşmasında gayrimenkul sektöründe kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akdoğan, 2018'de Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinden bu yana sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığına dikkati çekerek, yetki belgesi, mesleki yeterlilik, ilan düzenlemeleri, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, sosyal medya düzenlemeleri, e-Devlet üzerinden kira sözleşmeleri ve Güvenli Ödeme Sistemi gibi birçok uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

Sektörün kayıt altına alınmasını, mesleki standartların yükseltilmesini ve tüketicinin korunmasını desteklediklerini ifade eden Akdoğan, "Vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, yatırım yapan ve mevzuata uygun çalışan emlak işletmelerimiz korunmalı, kayıt dışı faaliyetlerle mücadele ise çok daha etkin ve kararlı biçimde sürdürülmelidir." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir sektörün yalnızca güçlü düzenlemelerle değil, adil ve etkin denetimle mümkün olduğunu dile getiren Akdoğan, gayrimenkul piyasasının çözüm bekleyen önemli konularından birinin de gerçek satış değerlerinin kayıt altına alınması olduğunu kaydetti.

Akdoğan, tapu harçları ve değer artış kazancı vergisinin oluşturduğu mali yükün, geçmişten gelen düşük bedelli beyan zincirinin devam etmesine neden olabildiğine dikkati çekerek, bu konuda tapu harçlarının makul seviyelere indirilmesini ve Güvenli Ödeme Sistemi ile kapsamlı bir "Değer Barışı" düzenlemesinin hayata geçirilmesini önemli bulduklarını da sözlerine ekledi.

Kongre kapsamında, Türkiye Gayrimenkul Piyasasında Regülasyonların Önemi, Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zeka ve PropTech, Gayrimenkul Sektöründe Finansman ve Yeni Araçlar ile Gayrimenkulün Stratejik Üssü: İstanbul konulu paneller de düzenlendi.

Kaynak: AA