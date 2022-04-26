İşçi Bayramı, emeğin başkentinde coşkuyla kutlanacak

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "1 Mayıs Uluslararası Birlik mücadele ve Dayanışma günü Zonguldak'ta coşkuyla kutlanacak"

ZONGULDAK Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlama komitesi tarafından Madenci Anıtında basın açıklaması düzenlendi. Komite adına açıklamayı Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "1 Mayıs'ı emeğin Başkenti Zonguldak'a yakışır bir şekilde kutlayacağız" dedi.

Zonguldak'ta 1 Mayıs kutlama komitesi 1 Mayıs Uluslararasi Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan işçi-emekçi bayramını Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Komite adına açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "1 Mayıs Uluslararasi Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan işçi-emekçi bayramını Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nda coşkuyla kutlayacağız. Haklı taleplerimizi yüksek sesle ifade edecegiz.1 Mayıs günü saat: 11.00 'de istasyon Caddesi'nde toplanacağız. Bayraklarımız, flamalarımız ve sloganlarımızla Madenci Anıtı'na yürüyeceğiz. 1 Mayıs'ı emeğin Başkenti Zonguldak'a yakışır bir şekilde kutlamak için tüm işçi-memur sendikalarımızın üyelerini, meslek odalarımızı, emeklilerimizi, öğrencilerimizi, gençlerimizi, siyasi partilerimizi, emekçilerimizi ve tüm halkımızı Madenci Anıtı'na bekliyoruz. Haksızlığa, yoksulluğa, hayat pahalılığına, güvencesiz çalışmaya, geçici işçiliğe karşı sesimizi hep birlikte yükseltelim. Haklı taleplerimizi hep birlikte ifade edelim. Taleplerimizi yüksek sesle hep birlikte duyuralım. 1 Mayıs Pazar günü Madenci Anıtı'nda buluşalım" diye konuştu.