1. Keşan Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi - Haberler

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünden saat 10.00 sıralarında başlayan etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, SARDOS Başkanı Faruk Eker, Yeşilay Edirne İl Başkanı Sebahattin Bilgiç, DOÇEK ve SARDOS üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bisikletleri ile katıldı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu önünden başlayan etkinlikte, yüzlerce kişi bisiklet sürmenin keyfini birlikte yaşadı.

Kendisi de tur kapsamında belirlenen güzergahta hemşehrileri ile bisiklet süren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da bisiklet yollarını arttırarak vatandaşlarının yaşam kalitesine katkı verme hedefiyle çalıştıklarının altını çizdi ve şehirde bisiklet kullanımını artırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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