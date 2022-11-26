1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek
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Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek uygulama ticari araçlar için zorunlu tutulurken, kış lastiği takmayan sürücülere ne kadar ceza kesileceği merak konusu oldu. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 1152 lira para cezası kesilecek. 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde ceza miktarı güncellenecek.
Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasına geçilmesine sayılır günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlar 2022 yılı için 1152 lira para cezası ödeyecek. Söz konusu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2023 yılı itibarıyla güncellenecek.
Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar dışındaki hususi otomobiller için kış lastiği uygulaması zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlara kış lastiği takılması öneriliyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.
Açıklamada kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerektiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir."