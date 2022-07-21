ERMENEK'TE ORMAN YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERMENEK'TE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Orta Torosların önemli yerleşim yerlerinden biri olan Ermenek'in Gökçekent köyünde saat 14.50 sıralarında ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerde ekiplere yardımda bulunurken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin ise yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Ermenek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title