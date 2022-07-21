ERMENEK'TE ORMAN YANGINI

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri ile çevre belde ve belediyelerden çağrılan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Orta Torosların önemli yerleşim yerlerinden biri olan Ermenek'in Gökçekent köyünde saat 14.50 sıralarında ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylüler, jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerde ekiplere yardımda bulunurken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Alevlerin ise yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel