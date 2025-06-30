GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin ve motorine zam mı geldi, ne kadar? 30 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ne kadar?

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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 30 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 30 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 30 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. 26 Haziran 2025 tarihinde benzine 2,68 TL, motorine ise 4,06 TL indirim uygulanmıştı. Ancak bu indirimin üzerinden çok geçmeden yeni bir artış haberi geldi.

28 Haziran Cumartesi gecesi itibarıyla motorin fiyatlarına 1,14 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte motorin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

Gözler şimdi 4 Temmuz 2025 Perşembe gününe çevrildi. Çünkü 3 Temmuz'da açıklanacak ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verileri doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaynaklı yeni zamlar bekleniyor. Tahminlere göre;

  • Benzine yaklaşık 2,10 TL
  • Motorine yaklaşık 1,97 TL

zam yapılması öngörülüyor.


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30 HAZİRAN İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 48.90 TL

Motorin litre fiyatı: 50.21 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 48.76 TL

Motorin litre fiyatı: 50.10 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL


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30 HAZİRAN ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 49.58 TL

Motorin litre fiyatı: 51.07 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

30 HAZİRAN İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin litre fiyatı: 49.90 TL

Motorin litre fiyatı: 51.40 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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