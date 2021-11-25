GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oluyor

GÜMÜŞHANE - Hava sıcaklıklarının dün akşamdan itibaren bölgede tekrar düşmesi ile birlikte Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gümüşhane'de il genelinde yüksek kesimdeki yerleşim yerleri ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı'ndaki Zigana Geçidi'nde, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı'nda kar yağıyı nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Kar nedeniyle kapalı il genelinde köy yolu bulunmazken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 cm'yi aşıyor.